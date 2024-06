Il Galaxy Unpacked estivo si sta avvicinando a grandi passi, ma forse non dobbiamo attendere il mese prossimo per avere un’idea dell’aspetto delle nuove cuffie in arrivo: le presunte Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro sono infatti apparse all’interno di quella che sembra l’app Samsung Members, svelando il loro design (inedito per la gamma).

Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro con nuovo design?

Il secondo Galaxy Unpacked di Samsung dell’anno sarà particolarmente intenso e ricco di novità: tra i protagonisti avremo Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma anche diversi altri prodotti come la serie Galaxy Watch7 (Galaxy Watch7 Ultra compreso), l’attesissimo Galaxy Ring e forse non solo. Mentre la serie Galaxy Tab S10 potrebbe farsi attendere un po’ di più, le recenti indiscrezioni stanno puntando su un lancio anticipato di Samsung Galaxy Watch FE e persino delle cuffie Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, che potrebbe avvenire entro questo mese.

Ulteriori conferme sull’imminente arrivo delle nuove cuffie true wireless del produttore sud-coreano arrivano da @RydahDoesTech , che su X ha condiviso uno screenshot (apparentemente dell’app Samsung Members) nel quale possiamo iniziare ad avere un’idea del design di Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

A quanto pare, con le nuove cuffie Samsung potrebbe abbandonare il design arrotondato utilizzato finora e avvicinarsi a quello celebre soprattutto per la gamma Apple AirPods (e utilizzato da diversi produttori), con uno stelo nella parte inferiore. Le icone non mostrano l’aspetto completo naturalmente, ma ci forniscono comunque un’utile indicazione di massima. Questo cambiamento, a meno di errori, confermerebbe quanto visto i giorni scorsi e dovrebbe riguardare sia le Galaxy Buds3 sia le Galaxy Buds3 Pro. Con questo nuovo design, Samsung potrebbe offrire una sezione superiore più sottile, e potenzialmente una migliore qualità per il microfono (ora più vicino alla bocca) e un isolamento acustico perfezionato.

Nella lista di prodotti compaiono anche ulteriori novità attese in queste settimane: si tratta di Galaxy Watch FE, Galaxy Watch7 e Galaxy Ring. Potrebbe sorprendere non notare la presenza di Galaxy Watch7 Ultra, ma nella lista dei prodotti potrebbe ricadere nella generica voce “Galaxy Watch7” (così come già accade con Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5, a quanto possiamo vedere). Per conoscere tutti i dettagli sulle Galaxy Buds3 dovremo aspettare ancora qualche giorno (nel caso più ottimistico), oppure sarà necessario attendere il Galaxy Unpacked fissato per luglio (ancora non c’è una data ufficiale).

Vi piacerebbero delle cuffie Samsung con il design intravisto qui sopra? Fateci sapere la vostra.

In copertina Samsung Galaxy Buds2 Pro