La funzione Ask Photos di Google Foto è una delle più attese dagli utenti. Questa permetterà di gestire al meglio la libreria fotografica grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale generativa. Se è vero che l’app appena citata offre già funzionalità di ricerca più che apprezzabili, con Ask Photos sarà possibile porre domande all’IA per individuare una foto con caratteristiche specifiche, il tutto senza dover passare in rassegna decine e decine (se non centinaia) di scatti.

A rivelare maggiori informazioni su questa funzione è stato un lettore del sito 9to5google.com che, a quanto pare, è stato selezionato da Google per testare una pre-release di Ask Photos. Come spiegato dallo stesso utente, Google ha mostrato un disclaimer in cui specifica come questo non sia altro che un test per ottenere feedback da una ristretta cerchia di utenti, pur non specificando quanti essi siano. Questi sono gli screenshot mostrati dal fortunato utente:

Cosa è possibile intuire dai primi screenshot?

Ask Photos appare nella scheda Cerca dell’app Google Foto. Qui viene presentato il pulsante Ask, con il logo di Gemini che appare di fianco alla barra di ricerca, con un design cambiato rispetto a quanto previsto.

Dopo i disclaimer del caso, all’utente vengono mostrate alcune opzioni all’utente, come la voce “Want to easy search for these folks, too?” (in inglese voglio cercare facilmente anche queste persone). Negli screenshot appare anche un messaggio di errore, con Ask Photos che sembra non trovare corrispondenze nella libreria per la ricerca “Photos of me over time” (Foto di me nel tempo). Secondo quanto riportato dall’utente, poco dopo il servizio ha smesso di funzionare e non è più stato possibile accedere allo stesso.

Allo stato attuale non è ancora noto quando Ask Photos potrebbe essere disponibile a tutti ma, questi primi screenshot, sono un segnale evidente che il suo rilascio potrebbe essere imminente. Finora, a tal proposito, Google si è sempre limitata ad affermare che tale funzione sarebbe stata disponibile nel corso dei prossimi mesi.