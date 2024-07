Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale negli ultimi mesi hanno preso sempre più piede nei social network e nel settore dell’elettronica di consumo e i principali produttori non hanno potuto fare altro che prendere atto di questo trend e implementare soluzioni IA nei propri device.

Ciò riguarda ovviamente anche Google, che ha in Google Gemini la propria principale soluzione in fatto di intelligenza artificiale e questo nuovo chatbot è andato via via acquistando sempre più spazio nei vari prodotti dell’azienda.

Google Gemini su Android sta provando una voce femminile

In occasione di Google I/O 2024 il team del colosso di Mountain View ha reso noto che Gemini Live avrebbe offerto dieci voci dal suono naturale invece che la sola a cui gli utenti al momento sono limitati e pare che i relativi test siano in corso.

Sin dal lancio, Google Gemini ha utilizzato una voce maschile per leggere le risposte mentre nelle scorse ore su Android ha iniziato a fare la propria apparizione una voce femminile.

Stando a quanto è possibile apprendere, al momento questa nuova voce femminile è stata riscontrata soltanto su Android mentre sui dispositivi basati su iOS e sul client Web continua ad essere disponibile la “vecchia” voce maschile.

Attualmente gli utenti non hanno la possibilità di modificare la voce nelle impostazioni ma è probabile che ciò dipenda dal fatto che ci troviamo ancora in una fase di test e, pertanto, ciò dovrebbe continuare fino a quando il colosso di Mountain View non riterrà che la nuova voce sia pronta per essere messa a disposizione di tutti.

Ricordiamo che Google Assistant consente agli utenti di scegliere fra 12 voci, i cui nomi sono colori ed è probabile che il colosso statunitense per Google Gemini abbia in programma di usare la medesima strategia.