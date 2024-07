Proseguono le offerte della Summer Wave del Huawei Store: dopo le proposte flash lanciate martedì, quest’oggi abbiamo ulteriori sconti che fanno continuare la campagna promozionale. Le offerte sono ancora una volta in gran numero e regalano sconti su alcuni dei principali prodotti della casa cinese. L’iniziativa è valida fino al 31 luglio 2024 e comprende sconti fino al 60% da abbinare ad alcuni coupon. Vediamo come funziona e come approfittarne.

Le offerte Huawei della Summer Wave (18-31 luglio 2024)

Come abbiamo visto, la Summer Wave del Huawei Store è composta da due “round”: il primo ha proposto 48 ore di flash sale con coupon a sorpresa, mentre il secondo prende il via oggi, 18 luglio 2024, e proseguirà fino al 31 del mese. Le offerte Huawei toccano alcuni dei prodotti più apprezzati e recenti, tra tablet della gamma MatePad, smartphone, smartwatch, cuffie wireless, notebook e non solo.

Tra i prodotti più interessanti in sconto abbiamo Huawei MatePad 11.5″S, lanciato il mese scorso insieme ad altre novità: mette a disposizione un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, che offre una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa). Il tablet viene proposto in offerta a 359 euro con Huawei M-Pencil di 3a generazione inclusa: per arrivare questo prezzo bisogna digitare il coupon ATAWAVE10.

Chi vuole spendere meno può trovare pane per i suoi denti con Huawei MatePad 11 2023, un tablet con schermo IPS LCD da 11 pollici a risoluzione QHD e SoC Qualcomm Snapdragon 865 (qui la scheda tecnica completa). Il modello viene proposto in offerta nella versione Wi-Fi da 8-128 GB a 179 euro con il coupon ATAWAVE10.

Tra le offerte più intriganti della Huawei Summer Wave disponibili in questi giorni ci sono anche due notebook: parliamo di Huawei MateBook D 14 2024 e Huawei MateBook D16 2024, proposti nelle versioni con processore i5 di 12a generazione e rispettivamente con 16-512 GB e 8-512 GB di memorie. Sono acquistabili a 584 euro (D14 2024) e 494 euro (D16 2024) grazie al coupon ATAWAVE10.

In offerta abbiamo anche Huawei Watch GT 4 46 mm Black e Huawei Watch GT 4 41 mm White: i due smartwatch sono disponibili in sconto a 179 euro (anziché 249,90) grazie al coupon ATAWAVE10 e con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Tra le offerte più interessanti vi segnaliamo poi lo smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Edition, disponibile in offerta a 584,90 euro (anziché 649,90) con il coupon ATAWAVE10 e con Huawei FreeBuds 5i in regalo. Chiudono le proposte lato wearable le cuffie Huawei FreeClip, proposte a 161 euro (anziché 199) grazie al solito coupon ATAWAVE10.

Sul Huawei Store è in sconto anche Huawei Pura70 Ultra, il modello di punta della gamma smartphone della casa cinese lanciato lo scorso maggio. Quest’ultimo integra un ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz, SoC Kirin 9010 affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 1 pollice e da 50 MP e una generosa batteria da 5200 mAh con ricarica rapida da 100 W (qui la scheda tecnica completa). Lo smartphone è disponibile sul sito in offerta a 1349 euro grazie al coupon ATAWAVE10, con cuffie Huawei FreeClip in regalo.

Chiudiamo con le proposte riguardanti altri due wearable. Huawei Watch Fit 3 è uno dei prodotti più apprezzati dell’ultimo periodo grazie al display AMOLED da 1,82 pollici, alle ricche funzionalità per fitness e benessere e al prezzo contenuto: è disponibile nella versione Sport Edition con cinturino bianco o nero a 152 euro con il coupon ATAWAVE10 e con FreeBuds SE 2 in regalo.

Infine troviamo in offerta Huawei Watch Ultimate nella versione Black: lo smartwatch di fascia alta risulta acquistabile con uno sconto di 100 euro rispetto al listino, al quale si può aggiungere lo sconto del coupon ATAWAVE10 in modo da arrivare a 584 euro; in regalo, comprese nel prezzo, le cuffie Huawei FreeBuds 5.

Le offerte della Summer Wave del Huawei Store sono valide fino al 31 luglio 2024. Per consultare tutti gli sconti a disposizione sul sito è possibile seguire il link qui in basso.