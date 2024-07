HMD ha ufficialmente presentato un nuovo smartphone Android: l’azienda proprietaria del brand Nokia (per quanto riguarda gli smartphone) ha infatti lanciato oggi HMD Skyline, un dispositivo dalle specifiche di fascia medio-alta che risulta da subito acquistabile in Italia. Andiamo a scoprirlo insieme.

HMD Skyline è ufficiale e vuole durare a lungo… lato hardware

HMD Skyline non è il primo smartphone Android proposto dall’azienda, ma è sicuramente quello di fascia più alta. Durante la scorsa primavera HMD ha infatti presentato la sua prima linea “originale” di smartphone, partendo dalla serie HMD Pulse. Il nuovo modello alza l’asticella a livello tecnico e punta soprattutto sulla riparabilità: in base a quanto dichiarato, parliamo di uno smartphone pensato per essere riparato facilmente, attraverso la “riparabilità Gen2“.

“Molti di noi sanno come ci si sente quando si fa cadere un telefono e si rompe lo schermo. È orribile“, si legge sul sito ufficiale. “Con HMD Skyline, però, non è un grosso problema perché è dotato della riparabilità Gen2, e ciò significa che abbiamo adottato una soluzione facile e l’abbiamo semplificata ancora di più. Togli la cover posteriore, quindi rimuovi le viti e sostituisci lo schermo in un attimo“. Secondo quanto riportato, il numero di passaggi per riparare lo schermo è inferiore del 65% rispetto al primo smartphone “riparabile” di HMD.

A livello di specifiche tecniche, HMD Skyline mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz e HDR10, e il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4600 mAh e promette fino a 48 ore di autonomia: per la ricarica, si spinge fino a 33 W, con cavo, ma c’è anche la ricarica wireless Qi2. Non mancano connettività 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi dual band, NFC, GPS e porta USB Type-C, così come una certificazione IP54 per un po’ più di tranquillità.

Per quanto concerne il comparto fotografico, il nuovo smartphone offre quattro sensori in tutto con integrazione dell’intelligenza artificiale: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 50 MP (per ritratti da 50 mm), mentre frontalmente (con foro nel display) è disponibile un sensore da 50 MP.

Specifiche tecniche di HMD Skyline: display 20:9 pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP con OIS

batteria da 4600 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

HMD Skyline integra Android 14 come sistema operativo, in una versione “con un tocco più di zen“: secondo quanto possiamo leggere sul sito, l’azienda ha spostato alcune funzionalità per renderle più semplici da trovare e ha creato un’atmosfera più rilassante con i suoni delle sveglie, delle notifiche e delle suonerie. In più integrerà la modalità Detox (“presto in arrivo“), con la quale sarà possibile bloccare le notifiche delle app social, lasciandole in sospeso fino alla disattivazione della stessa. A bordo c’è anche un pulsante personalizzato, che può eseguire una determinata funzione tenendolo premuto e un’altra con doppia pressione: può essere utile come scorciatoia per applicazioni, assistenti virtuali o altro.

Purtroppo, nonostante gli sforzi per una durabilità nel tempo dati dai miglioramenti lato riparabilità, sembra che lo smartphone si fermi a due aggiornamenti del sistema operativo Android e a tre anni di patch di sicurezza. Quasi paradossale.

Prezzo e uscita di HMD Skyline

HMD Skyline è disponibile all’acquisto in Italia fin da subito tramite il sito ufficiale al prezzo consigliato di 499,99 euro (versione 8-128 GB) o di 599,99 euro (versione 12.256 GB). Due sono le colorazioni tra cui scegliere: la più “classica” Twisted Black è affiancata dalla Neon Pink, per gli amanti del rosa. In questo momento il sito parla di scorte limitate, per cui potrebbe andare esaurito in qualsiasi momento.