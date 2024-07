Buone notizie per chi fa uso regolarmente del sistema Android Auto, il sistema di infotainment secondo Google, all’interno della propria vettura. Ci eravamo lasciati lo scorso 10 luglio con la distribuzione della versione beta di Android Auto 12.4 (riservata agli utenti che hanno aderito all’apposito programma), la quale introduceva diverse migliorie, nonostante la compagnia non riporti le modifiche apportate “sotto il cofano” con uno specifico changelog.

Android Auto 12.4: i dettagli della muova versione

È da ormai diverso tempo che Google introduce aggiornamenti ad Android Auto con una certa frequenza: sono passati pochissimi giorni dal rilascio della versione 12.3, risalente ai primi di Luglio. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata finalmente rilasciata la versione stabile riservata al il pubblico, che apporta diverse novità.

Entrando maggiormente nello specifico, la versione 12.4 di Android Auto mira a risolvere diversi bug che affliggevano il sistema fino ad oggi, nonostante non ci siano modifiche lampanti ed evidenti rispetto alle versioni del sistema precedentemente uscite nelle scorse settimane.

La nuova versione 12.4 è disponibile al download gratuito tramite Google Play Store. Per chi fosse invece interessato all’installazione della versione stabile di Android Auto per mezzo dell’APK, è sufficiente cliccare su questo link. Ricordiamo che una delle caratteristiche più rilevanti di Android Auto consiste nel supporto ai controlli vocali, che consente di interagire comodamente con le diverse app del sistema mediante la propria voce, evitando pericolose distrazioni alla guida.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti e novità in merito ad Android Auto, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.