State cercando un nuovo smartphone Android dalle buone prestazioni, magari per un po’ di gaming, senza esagerare con la spesa? Con l’Amazon Prime Day è in offerta una coppia di prodotti POCO che potrebbe fare al caso vostro: parliamo di POCO F6 e di POCO X6 Pro, due smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo (soprattutto ora).

POCO X6 Pro e POCO F6 a super prezzi con il Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon si concluderà questa notte, ma c’è ancora un po’ di tempo per approfittare di qualche offerta interessante. Come gli altri anni, le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Se state cercando un nuovo smartphone Android con un occhio al gaming (ma non solo, ovviamente), potreste considerare POCO X6 Pro, un dispositivo lanciato a inizio anno. Lo smartphone del brand Xiaomi mette a disposizione un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), mentre a livello di connettività sono disponibili 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, infrarossi, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W (qui le specifiche tecniche complete).

POCO X6 Pro ha debuttato al prezzo consigliato di 349,90 euro, ma grazie al Prime Day potete acquistarlo su Amazon in offerta a 279,90 euro nelle colorazioni Black, Grey e Yellow.

Se volete o potete spendere un po’ di più potete dare uno sguardo a POCO F6, che alza un po’ il livello con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A bordo un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, connettività 5G e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 90 W (qui la scheda tecnica completa).

POCO F6 ha esordito meno di due mesi fa al prezzo consigliato di 449,90 euro (8-256 GB) e 499,90 euro (12-512 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta a rispettivamente 369,90 euro e 399,90 euro, nelle colorazioni Nero, Oro e Verde.

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio 2024, a meno di un esaurimento delle scorte. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

PRIME DAY ⭐️ Tutte le offerte Amazon Prime Day 2024

Offerte per categoria