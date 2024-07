L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede all’interno dei dispositivi attuali, che siano smartphone, tablet, notebook e via dicendo. Ne abbiamo visto un significativo esempio con Galaxy AI, l’intelligenza artificiale proprietaria di Samsung, introdotta in occasione dell’uscita di Samsung Galaxy S24. Una delle funzionalità più interessanti garantite da Galaxy AI è sicuramente Traduzione Live, che similmente a quanto ha fatto finora da Google Traduttore, consente di eliminare le barriere linguistiche offrendo la traduzione in tempo reale delle da centinaia di lingue diverse, anche durante le chiamate telefoniche.

La funzionalità è compresa all’interno del sistema operativo One UI 6.1, da poco presente anche nei nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, recentemente annunciati (e già disponibili da qualche giorno) in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Fortunatamente arrivano notizie importanti a proposito del futuro di Traduzione Live: scopriamole insieme.

Traduzione Live: ecco le app di terze parti coinvolte

È proprio in occasione dell’evento parigino Galaxy Unpacked che la stessa Samsung ha annunciato l’arrivo del supporto di Traduzione Live ad altre app di terze parti di messaggistica istantanea. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia coreana, Traduzione Live funzionerà rispettivamente con KakaoTalk, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, i Direct di Instagram, Signal e Google Meet.

Queste nove applicazioni comprendono un bacino d’utenza pari a miliardi di utenti in tutto il mondo, motivo per il quale l’arrivo del supporto di Traduzione Live potrebbe essere adottato da un numero potenzialmente significativo di persone. Ricordiamo che attualmente Traduzione Live supporta un totale di 16 lingue, che includono il cinese mandarino, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo.

Il numero di lingue supportate dalla nuova funzionalità di Samsung non farà che aumentare verosimilmente in futuro, con l’arrivo della lingua turca e svedese e altre ancora entro la fine dell’anno corrente. A beneficiare dell’espansione delle lingue supportate sarà anche la funzionalità Interprete di Galaxy AI, che rappresenta a tutti gli effetti la versione di Samsung della traduzione delle conversazioni di Google Traduttore.

Attualmente non conosciamo una data precisa per l’arrivo del supporto alle app di terze parti: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.