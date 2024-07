L’estate è entrata nel vivo, e con essa diverse offerte sulla tecnologia. Quest’oggi prende il via un’importante campagna promozionale firmata Huawei: si tratta della Summer Wave del Huawei Store, che mette a disposizione tanti sconti su alcuni dei principali prodotti della casa cinese. L’iniziativa è in generale valida da oggi, 16 luglio, fino al 31 luglio 2024, e comprende sconti fino al 60% da abbinare a un coupon a sorpresa compatibile con quasi tutti i prodotti. Vediamo come funziona e come approfittarne.

Le offerte Huawei della Summer Wave (16-17 luglio 2024)

La Summer Wave del Huawei Store si divide in due “round”: il primo, il più consistente, coinvolge solo il 16 e il 17 luglio e propone 48 ore di flash sale con sconti fino al 60%, ai quali si può aggiungere un ulteriore sconto grazie a un coupon a sorpresa da scoprire direttamente sul sito. Le offerte Huawei toccano l’ultimo arrivato nel reparto smartphone, Huawei Pura70 Ultra, ma anche tablet della gamma MatePad, smartwatch, cuffie wireless, notebook e non solo.

Tra i prodotti più interessanti che vale la pena citare abbiamo Huawei MatePad 11.5″S, lanciato il mese scorso insieme ad altre novità : mette a disposizione un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, che offre una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa). Il tablet viene proposto in offerta con doppio sconto e con Huawei M-Pencil di 3a generazione inclusa.

Chi vuole spendere qualcosa meno può invece dare uno sguardo al Huawei MatePad 11 2023, un tablet con schermo IPS LCD da 11 pollici a risoluzione QHD e SoC Qualcomm Snapdragon 865 (qui la scheda tecnica completa). Viene proposto in offerta nella versione Wi-Fi da 8-128 GB.

Acquista Huawei MatePad 11.5″S in offerta

Acquista Huawei MatePad 11 2023 in offerta

Le principali offerte della Huawei Summer Wave disponibili fino a domani toccano anche i notebook Huawei MateBook D 14 2024 (i5 12a gen, 16-512 GB) e Huawei MateBook D16 2024 (i5 12a gen, 16-512 GB), proposti entrambi a 599 euro (anziché 849,90 e 899,90) e con ulteriori sconti a sorpresa accessibili sul sito.

La promozione Summer Wave tocca anche la categoria wearable e propone offerte su Huawei Watch GT 4 (41 e 46 mm), Huawei Watch 4 Pro, Huawei Watch Fit 3,e le cuffie Huawei FreeClip. Huawei Watch GT 4 46 mm Black e Huawei Watch GT 4 41 mm White sono disponibili in sconto a 189 euro (anziché 249,90) con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio, ma il prezzo più scendere ulteriormente. Tra le migliori offerte del Huawei Store c’è lo smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Edition, disponibile in offerta a 569 euro (anziché 649,90) con Huawei FreeBuds 5i in regalo ed extra sconto. Chiudono le proposte lato wearable le cuffie Huawei FreeClip, proposte con un doppio sconto sul sito.

Acquista Huawei Watch GT 4 46 mm Black in offerta

Acquista Huawei Watch GT 4 41 mm White in offerta

Acquista Huawei Watch 4 Pro Space Edition in offerta

Acquista Huawei FreeClip in offerta

Come anticipato, sul Huawei Store è in sconto anche Huawei Pura70 Ultra, il modello di punta della gamma smartphone della casa cinese lanciato lo scorso maggio. Quest’ultimo mette a disposizione un ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate da 1 a 120 Hz, SoC Kirin 9010 affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 1 pollice e da 50 MP e una generosa batteria da 5200 mAh con ricarica rapida da 100 W (qui la scheda tecnica completa). Lo smartphone è disponibile sul sito in sconto con cuffie Huawei FreeClip in regalo.

Acquista Huawei Pura70 Ultra in offerta

Chiudiamo le principali offerte della Huawei Summer Wave con Huawei Watch Fit 3, uno dei prodotti più apprezzati dell’ultimo periodo grazie al display AMOLED da 1,82 pollici, alle ricche funzionalità per fitness e benessere e al prezzo contenuto. Oggi e domani è disponibile nella versione con cinturino in fluoroelastomero, nylon o pelle al prezzo di partenza di 159 euro con cuffie FreeBuds SE 2: in più, è possibile aggiungere contestualmente all’acquisto un secondo cinturino e averlo gratis grazie al coupon ATUTTOFIT19.

Discorso leggermente diverso per la nuova versione Watch Fit 3 Sport Edition (nell’immagine qui sopra) con cinturino bianco o nero, che ha debuttato proprio in queste ore: viene proposta a 169 euro con FreeBuds SE 2 in regalo e con un extra sconto a sorpresa con coupon.

Acquista Huawei Watch Fit 3 in offerta

Acquista Huawei Watch Fit 3 Sport Edition in offerta

Questo primo round di offerte della Summer Wave del Huawei Store è valido solo il 16 e il 17 luglio 2024: a partire dal 18 luglio 2024 saranno accessibili altri sconti, che proseguiranno fino alla fine del mese. Per consultare tutte le occasioni a disposizione sul sito è possibile seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte Huawei Summer Wave