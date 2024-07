I nuovi Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, svelati nei giorni scorsi, sono pronti a debuttare sul mercato. Chi sta ancora valutando la possibilità di acquistarli al lancio ha ancora poche ore per sfruttare la promo esclusiva disponibile sullo store ufficiale di Samsung che taglia il prezzo dei suoi pieghevoli per gli utenti che sceglieranno l’acquisto in preordine. Vediamo i dettagli della promo.

Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: la promo lancio sta per terminare

Ci siamo: mancano poche ore per poter sfruttare la promo lancio dedicata ai nuovi pieghevoli di Samsung: con il codice sconto PREMIUMZ, infatti, è possibile ottenere 200 euro di sconto sull’acquisto dei nuovi Galaxy Z (a prescindere dalla versione scelta). In più, c’è sempre la possibilità di sfruttare il Trade In, restituendo un usato e potendo così sfruttare una valutazione fino a 780 euro (dipende, chiaramente, dallo smartphone scelto) oltre a 100 euro di extra sconto applicato in automatico al carrello. In più, alcuni colori esclusivi del Samsung Shop (Galaxy Flip 6 – Black, White, Peach // Fold 6 – Black, White) sono disponibili con un 10% di extra sconto completando l’acquisto via app.

Lo store ufficiale di Samsung mette a disposizione sconti aggiuntivi (cumulabili con tutte le altre promo) per i seguenti bundle:

1 Galaxy Fold 6 + 1 Watch 7 o Watch 7 ultra: €100 di sconto su Watch

1 Galaxy Fold 7 + Buds 3 o 3Pro: €50 di sconto su Buds

Le opportunità di risparmio sono tantissime. Ricordiamo che il Galaxy Z Flip6 parte da 1.279 euro mentre il Galaxy Z Fold6 parte da 2.099 euro. Considerando tutte le promo in corso (a partire dal codice PREMIUMZ utilizzabile fino a oggi 15 luglio), però, ridurre il prezzo effettivo per l’acquisto di un nuovo pieghevole di Samsung è facilissimo.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto:

>> Acquista Galazy Z Flip6 o Z Fold6 sul Samsung Shop <<