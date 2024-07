Giornata particolarmente calda in casa Samsung, e non tanto per le temperature estive: come abbiamo visto, il produttore sud-coreano ha presentato diverse novità durante il Galaxy Unpacked, la maggior parte delle quali già disponibili all’acquisto in preordine in Italia. Vediamo come approfittare delle offerte di lancio migliori su Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch Ultra, Samsung Galaxy Buds3 e Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Le super offerte di lancio per Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 costituiscono la gamma 2024 degli smartphone Android pieghevoli del produttore. Come potete vedere nel nostro articolo dedicato al lancio italiano, i due dispositivi vanno a migliorare i predecessori pur senza stravolgerli: oltre ai passi avanti fatti con le cerniere e il diverso form factor di Z Fold6 (un po’ più largo), i due pieghevoli sono stati “aggiornati” con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e altri perfezionamenti sotto al cofano (anche nel comparto fotografico), oltre che con le nuove funzionalità Galaxy AI che vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili.

I due pieghevoli sono disponibili in preordine fin da subito a prezzi non particolarmente contenuti, vista anche la tipologia di prodotto di fascia premium, ma sappiate che tra Samsung Shop Online e Amazon.it avete la possibilità di risparmiare comunque parecchio rispetto ai listini consigliati.

Iniziamo dal Samsung Shop Online, ossia il sito ufficiale del produttore. Galaxy Z Flip6 parte da un listino di 1279 euro (256 GB) o 1399 euro (512 GB), mentre Galaxy Z Fold6 viene proposto a 2099 euro (256 GB), 2219 euro (512 GB) e 2459 euro (1 TB). Digitando il coupon GALAXY4U potete applicare in un attimo uno sconto di 200 euro. Optando per una delle colorazioni esclusive del sito ufficiale, ossia Crafted Black, White e Peach (quest’ultima solo per Z Flip6) e procedendo all’acquisto tramite Samsung Shop App, potete inoltre sfruttare un extra sconto del 10% direttamente nel carrello.

Se acquistate uno dei due smartphone entro il 23 luglio 2024 potete inserire nel carrello un anno di copertura Samsung Care+ per danni accidentali in regalo: include due richieste di intervento entro i 12 mesi di copertura. In più, se avete uno smartphone usato da dare in permuta, potete approfittare della promozione Trade-In (fino al 18 agosto 2024, salvo proroghe): l’usato viene valutato fino a 780 euro, ai quali aggiungere 100 euro di sconto immediato a carrello.

Non è finita qui: acquistando uno dei due nuovi pieghevoli entro il 23 luglio 2024 in abbinamento ai nuovi Galaxy Watch o alle nuove Galaxy Buds, potete avere fino a 100 euro di sconto a carrello.

Acquista Galaxy Z Flip6 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Z Fold6 su Samsung Shop Online

Passando ad Amazon, allo stato attuale è presente una promozione pensata per chi ha dell’usato da dare in permuta, non necessariamente recente. Sul sito è disponibile infatti un’extra valutazione garantita di 200 euro (Galaxy Z Flip6) o di 220 euro (Galaxy Z Fold6), oltre alla possibilità di sfruttare uno sconto di 100 euro con Prime Student e un ulteriore sconto di 100 euro con pagamento con Amex.

Acquista Samsung Galaxy Z Flip6 su Amazon

Acquista Samsung Galaxy Z Fold6 su Amazon

Mega sconti con le offerte di lancio per Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Come anticipato, le offerte di lancio non “risparmiano” Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra. I due smartwatch condividono gran parte della scheda tecnica, ma il modello di punta cambia il design e i materiali (più spigoloso, con cassa da 47 mm e con struttura in titanio di grado 4), oltre a integrare funzionalità aggiuntive e una batteria più grande (590 mAh).

Samsung Galaxy Watch7 viene lanciato al prezzo consigliato di 319 euro (Bluetooth 40 mm), 349 euro (Bluetooth 44 mm), 369 euro (LTE 40 mm) e 399 euro (LTE 44 mm), mentre Galaxy Watch Ultra viene proposto nella sola versione LTE da 47 mm a 699 euro. Prezzi troppo alti per i vostri gusti? Niente paura, si possono già “abbattere” in modo importante sfruttando le offerte di lancio tra Samsung Shop Online e Amazon. In tutti i casi è valida l’offerta che prevede un cinturino in omaggio con acquisto entro il 23 luglio: la richiesta va effettuata entro il 21 settembre su Samsung Members.

Partiamo ancora dal Samsung Shop Online: Galaxy Watch7 (40 o 44 mm) e Galaxy Watch Ultra vengono proposti con il coupon GALAXY4U, che regala uno sconto di 50 euro, ed eventualmente con un extra sconto del 5% direttamente nel carrello con acquisto tramite Samsung Shop App. In più, c’è l’extra valutazione dell’usato fino a 250 euro e uno sconto del 30% sulla polizza Samsung Care 12 mesi per danni accidentali (fino al 23 luglio 2024).

Acquista Galaxy Watch7 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Watch Ultra su Samsung Shop Online

Su Amazon, Samsung Galaxy Watch 7 (40 e 44 mm) è acquistabile con il coupon TRADEIN40 da 40 euro (da applicare direttamente nella pagina del prodotto), al quale si può al momento aggiungere pure il coupon UNPACKQB50, che offre un ulteriore sconto di 50 euro. Non è finita qui: se siete abbonati Prime Student potete avere uno sconto di altri 50 euro, al quale potete aggiungere uno sconto di 30 euro con pagamento con Amex. Se riuscite a combinare tutto, il prezzo crolla, scendendo di ben 170 euro.

Acquista Samsung Galaxy Watch7 40 mm su Amazon

Acquista Samsung Galaxy Watch7 44 mm su Amazon

Discorso simile per Samsung Galaxy Watch Ultra: è disponibile il coupon TRADEIN100 per uno sconto di 100 euro (da applicare in pagina), oltre a un ulteriore sconto di 50 euro con UNPACKQB50, allo sconto da 50 euro con Prime Student e allo sconto da 30 euro con pagamento con Amex. Combinando tutto, si scende di 230 euro.

Acquista Samsung Galaxy Watch Ultra su Amazon

Offerte di lancio anche per Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds 3 Pro

Chiudiamo con le offerte di lancio per Samsung Galaxy Buds3 e Samsung Galaxy Buds3 Pro, che costituiscono la nuova generazione di cuffie wireless e che si distinguono sotto diversi aspetti, formato e design compresi. I prezzi di listino consigliati sono di 179 euro per Galaxy Buds3 e di 249 euro per Galaxy Buds3 Pro, ma con un po’ di attenzione potete risparmiare parecchio. In tutti i casi, acquistando entro il 23 luglio e partecipando alla promozione su Samsung Members potete avere in omaggio la custodia Clip Case.

Su Samsung Shop Online potete portarvi a casa le Galaxy Buds3 e le Galaxy Buds3 Pro con il coupon GALAXY4U per avere 50 euro di sconto, al quale potete aggiungere un ulteriore sconto del 5% effettuando l’acquisto tramite Samsung Shop App.

Acquista Galaxy Buds3 su Samsung Shop Online

Acquista Galaxy Buds3 Pro su Samsung Shop Online

Su Amazon potete acquistare le Galaxy Buds3 e le Galaxy Buds3 Pro con uno sconto di 20 euro (con coupon TRADEIN20), al quale potete aggiungere UNPACKQB50 in fase di checkout per avere 50 euro di sconto. Se siete utenti Prime Student, potete inoltre applicare uno sconto di altri 50 euro, e con pagamento con Amex potete aggiungere altri 30 euro di sconto. Combinando tutto potete dunque scendere di ben 150 euro (arrivando a prenderle a partire da 29 euro!).

Acquista Samsung Galaxy Buds3 su Amazon

Acquista Samsung Galaxy Buds3 Pro su Amazon