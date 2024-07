Se è Samsung il produttore Android che ha puntato maggiormente sugli smartphone pieghevoli, ci sono anche altre aziende che stanno investendo in questo settore e una di esse è senza dubbio Xiaomi, che si prepara a lanciare Xiaomi MIX Flip.

Ed a conferma del fatto che si avvicina il momento della presentazione ufficiale di questo nuovo smartphone vi è la sua apparizione nelle scorse ore nel database dell’NCC, ente che ha concesso la relativa certificazione.

Xiaomi MIX Flip è stato certificato dall’NCC

Il nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese ha come numero di modello la sigla 2405CPX3DG e può vantare un ampio display interno con una fotocamera posizionata sopra di esso al centro mentre la fotocamera principale può contare su due sensori con allineamento verticale posizionati sopra il display esterno.

Posteriormente Xiaomi MIX Flip presenta un design piuttosto minimal e oltre alla doppia fotocamera e al logo del produttore non vi sono altri elementi.

Sempre grazie al database dell’NCC scopriamo che il nuovo smartphone pieghevole del produttore cinese potrà contare su una doppia batteria con capacità di 1.145 mAh e 3.595 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W (e l’adattatore MDY-15-EV).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Xiaomi MIX Fold vi dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia quella che è attualmente la CPU più potente tra quelle disponibili.

Per la presentazione ufficiale ci sarà probabilmente da avere pazienza sino alla parte finale dell’estate e sarà interessante scoprire se Xiaomi MIX Fold arriverà subito in Europa o se, al contrario, dovremo attendere qualche mese in più.

Domani, intanto, è in programma l’evento Samsung Galaxy Unpacked, in occasione del quale saranno presentati i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, ossia gli smartphone con i quali la nuova generazione di pieghevoli di Xiaomi se la dovrà vedere sul mercato.