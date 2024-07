Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.24.15.3.

Una comoda novità su WhatsApp Beta

Tra le varie novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori del popolare servizio di messaggistica istantanea vi è anche il miglioramento della gestione dello zoom della fotocamera e con la versione 2.24.15.3 beta viene messa a disposizione di alcuni utenti una modifica.

Così come viene mostrato da questo screenshot, alcuni utenti hanno ora a disposizione un nuovo pulsante che ha come obiettivo quello di consentire loro di controllare lo zoom della fotocamera.

C’è da precisare che potrebbe essere necessario regolare manualmente il livello dello zoom con la classica gesture per ingrandire almeno una volta per rendere visibile il pulsante.

Ricordiamo che fino a questo momento gli utenti dovevano tenere il dito sul pulsante della fotocamera e scorrere verso l’alto o verso il basso per modificare il livello di zoom, un sistema che spesso porta a risultati imprecisi mentre la nuova funzionalità permette di regolare con precisione lo zoom senza interrompere la registrazione.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp