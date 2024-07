In attesa del lancio ufficiale di OnePlus Nord 4, in programma per il 16 luglio, in Rete è stata pubblicata un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone del produttore cinese.

L’immagine a cui facciamo riferimento, condivisa sul social cinese Weibo dal popolare leaker Digital Chat Station, è relativa a quello che dovrebbe essere lo schema del design dello smartphone di OnePlus (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco il presunto design di OnePlus Nord 4

A dire del leaker, OnePlus Nord 4 dovrebbe arrivare sul mercato con una parte posteriore in metallo, una scelta un po’ insolita se si considera che l’attuale trend è quello che vede gli smartphone dotati di scocche posteriori in vetro, policarbonato, ceramica o pelle e ciò per varie ragioni, come la riduzione delle interferenze del segnale, il migliore supporto per la ricarica wireless, il peso inferiore e la migliore dissipazione del calore.

Stando al leaker, la parte superiore (ove si trova la fotocamera posteriore, composta da due sensori con posizionamento orizzontale) è in vetro mentre la restante parte è realizzata in materiale metallico.

Digital Chat Station ha anche condiviso la seguente immagine che ci permette di osservare il device dal vivo:

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di OnePlus Nord 4 non dovrebbero mancare un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, fino a 16 GB di RAM (LPDDR5x), fino a 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0), una doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Appuntamento al 16 luglio per la presentazione ufficiale, giorno in cui scopriremo in quale fascia di prezzo OnePlus Nord 4 si andrà a posizionare.