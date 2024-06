Il prossimo 27 giugno OnePlus ha programmato un evento durante il quale presenterà una serie di dispositivi. L’occasione sembra quella perfetta per l’atteso erede di OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 2: cosa sappiamo e cosa possiamo attenderci

Di questo nuovo smartwatch sappiamo il suo numero di modello (OPWWE234) che non differisce molto da quello del suo predecessore (OPWWE231).

Questo fa pensare, complice anche la poca distanza tra i due modelli (il OnePlus Watch 2 è stato presentato a febbraio in occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona), che più che un OnePlus Watch 3 quello che sta per arrivare sarà una versione di fascia media. A confermare tale ipotesi c’è il tweet del giornalista tedesco Max Jambor che recita semplicemente “OnePlus Watch 2R”. L’utilizzo della denominazione R in OnePlus fa riferimento proprio ai dispositivi di fascia media che presentano un design simile alle versioni top di gamma ma con caratteristiche tecniche inferiori.

Nel caso di OnePlys Watch 2R il design dovrebbe essere molto simile a quello del modello precedente ma con due pulsanti invece che uno. C’è un po’ di confusione sul nome con il quale verrà presentato il nuovo smartwatch OnePlus, ma la questione va contestualizzata nel mercato nel quale questo prodotto verrà lanciato. In Cina, per esempio, il materiale promozionale parla di OnePlus Watch 2, ma in quel Paese non è mai arrivato il modello presentato a febbraio al MWC 2024.

Nel medesimo materiale promozionale per la Cina, però, ci sono diverse differenze rispetto al modello che conosciamo. In termini di colorazioni, invece, il nuovo smartwatch sembra avere le stesse opzioni previste per OnePlus Watch 2, quindi Radiant Steel e Black Steel e dovrebbe montare sempre una batteria da 500 mAh.

Non solo OnePlus Watch 2

L’evento del 27 giugno, come anticipato, non sarà destinato solo alla probabile presentazione della nuova versione dello smartwatch OnePlus Watch 2. Molto probabilmente assisteremo al successore di OnePlus Pad per un tablet dalle grandi prestazioni, tanto che OnePlus non ha temuto di affermare che OnePlus Tablet Pro sarà il tablet Android con le prestazioni più potenti.