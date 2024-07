La gamma Realme 12 si arricchisce di un altro modello, pensato per consolidare la posizione del marchio sulla fascia media: si tratta di Realme 12 4G, uno smartphone Android che punta ai consumatori che non sono particolarmente interessati al 5G, ma “solo” al rapporto qualità-prezzo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere, compresa l’offerta di lancio prevista per l’Amazon Prime Day 2024.

Realme 12 4G è ufficiale e pronto al lancio per l’Amazon Prime Day

La già numerosa serie Realme 12, composta da Realme 12 5G, Realme 12+ 5G, Realme 12x 5G, Realme 12 Pro 5G, Realme 12 Pro+ 5G e non solo, accoglie un ulteriore modello che potrebbe far felice chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost: Realme 12 4G è ufficiale e mette a disposizione specifiche tecniche piuttosto intriganti sulla sua fascia.

Il nuovo dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2000 nit e tecnologie come Rainwater Smart Touch e AI Protective Film Touch, per una migliore reattività in qualsiasi condizione. Il cuore di Realme 12 4G è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da 8 GB di RAM (eventualmente espandibili fino a ulteriori 8 GB con la tecnologia Dynamic RAM Expansion) e da 256 GB 0 512 GB di memoria interna.

Il chipset può contare su un sistema di raffreddamento che garantisce prestazioni costanti anche nelle attività più impegnative: questo con una camera di vapore in acciaio inossidabile da 4392,56 mm², uno strato di dispersione del calore in grafite ad alte prestazioni da 12436 mm² e un’architettura a sette strati, che mitiga il calore generato durante attività intensive come il gioco o l’uso prolungato.

Realme promette performance migliori rispetto alla concorrenza proprio grazie all’ottimizzazione e alla gestione del calore, e secondo i test lo smartphone mantiene un frame rate medio di quasi 60 fps sia in Free Fire sia in MLBB, con cali minimi durante le azioni più intense e temperature contenute (39,8°C sul frontale, 39,4°C sul retro e 37,7°C sul lato). Prevenendo il surriscaldamento e il throttling, il sistema di raffreddamento a camera di vapore consente al processore Snapdragon 685 di operare al massimo delle sue potenzialità.

A livello fotografico, Realme 12 4G offre una fotocamera principale Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, una caratteristica non così frequente su questa fascia; grazie a SuperOIS viene migliorata ulteriormente la stabilità, mentre NightEye Engine garantisce buoni risultati anche in condizioni di illuminazione difficili. Per i selfie, frontalmente è stata integrata una fotocamera da 16 MP con un foro nel display.

Lo smartphone integra anche doppi altoparlanti stereo con certificazione Hi-Res Audio, un’antenna NFC a 360° per interazioni contactless e una certificazione IP54 contro acqua e polvere. La batteria costituisce uno dei punti di forza del nuovo arrivato di casa Realme, grazie a 5000 mAh compatibili con la ricarica SUPERVOOC da 67 W: secondo i dati diffusi dal produttore, si può tornare al 50% in 19 minuti, e bastano 5 minuti per un “rabbocco” di quasi il 20%.

Specifiche tecniche di Realme 12 4G: display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 685

8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

fotocamera principale con sensore Sony LYT-600 da 50 MP con OIS

batteria da 5000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 67 W

La tecnologia AI Smart Charging adatta la ricarica in modo intelligente ai modelli di utilizzo, ottimizzandone la velocità, rallentandola durante la notte ed eventualmente interrompendola all’80%. A disposizione 38 livelli di protezione, fra cui un chip intelligente a cinque core e molteplici circuiti di monitoraggio della sicurezza; l’algoritmo di regolazione intelligente VCVT di Realme e quello di carica di mantenimento VFC vanno a perfezionare ulteriormente il processo di ricarica per offrire la massima efficienza e una salute duratura.

Realme 12 4G sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Pioneer Green e Skyline Blue in occasione dell’Amazon Prime Day 2024: l’acquisto sarà possibile dal 16 luglio 2024 su Amazon.it al prezzo scontato di lancio di 189,99 euro (anziché 249,99 euro) nella versione da 8-256 GB. Nell’attesa, potete già iniziare a mettere da parte il link per l’acquisto.