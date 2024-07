Per chi non ne fosse a conoscenza, nell’ormai lontano 2019 Google lanciò Google Play Points, un vero e proprio programma fedeltà riservato agli utenti Android, che prevede l’assegnazione di punti (i cosiddetti Play Points) per ogni acquisto effettuato all’interno del Google Play Store.

Gli utenti ricevono dunque Play Points proporzionalmente alla quantità di app acquistate all’interno dello store mobile, così come per gli acquisti in app. Con i Play Points è poi possibile ricevere bonus, ricompense o addirittura dei veri e propri prodotti fisici. Fortunatamente nel corso dell’ultimo periodo, si è presentata una nuova possibilità per tutti gli utenti che hanno aderito al programma: scopriamola insieme.

I nuovi premi Pokémon di Google Play Points

In occasione dell’attesissimo evento Pokémon GO Fest 2024 che si sta tenendo a New York dal 5 al 7 luglio, infatti, gli utenti hanno la possibilità di scambiare i propri Play Points con diversi gadget e accessori a tema Pokémon. Tra questi figurano ad esempio una spilla a tema Pokémon, al costo di 900 Play Points, una borsa da viaggio da 1500 Play Points, e infine un berretto con visiera, al costo di 2500 Play Points.

Le ricompense non sono finite qui, dal momento che è altresì possibile riscattare i Play Points ottenendo delle ricompense e incontri con Pokémon speciali all’interno del giorno. È inoltre possibile, grazie agli acquisti effettuati nel corso del fine settimana, ottenere il quintuplo dei Play Points che si guadagnerebbero normalmente.

Si tratta di un’iniziativa piuttosto unica nel suo genere, considerando che spesso e volentieri il programma Google Play Points si è limitato a ricompense e bonus digitali: in passato ad esempio era possibile ottenere credito da utilizzare all’interno del Google Store, per l’eventuale acquisto di un nuovo smartphone Google Pixel o prodotti simili, o sconti da spendere all’interno delle piattaforme di food-delivery maggiormente conosciute.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Google in merito ai nuovi prodotti proposti dal suo programma fedeltà, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.