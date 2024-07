Il conto alla rovescia è ormai partito e tra pochi giorni saranno finalmente presentati i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Entrambi i device del colosso coreano sono da diverse settimane al centro di un costante flusso di indiscrezioni che hanno anticipato gran parte di quelle che dovrebbero essere le loro caratteristiche tecniche.

Nelle scorse ore in Rete sono stati pubblicati gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip6, quelli che dovrebbero essere pre-caricati nel device, con la possibilità per chiunque lo desideri di installarli e usarli sui propri dispositivi.

Gli sfondi di Samsung Galaxy Z Flip6

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip6 non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uno schermo interno AMOLED da 6,7 pollici, un display esterno IPS da 3,4 pollici, 12 GB di RAM, una doppia fotocamera principale con sensore primario da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera interna da 10 megapixel e una batteria da 4.000 mAh.

Ecco i quattro sfondi del nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano:

Potete scaricarli a massima risoluzione seguendo questo link. Se desiderate usarli su uno smartphone o un tablet, il consiglio è di scaricarli direttamente da tali device (anche se possono comunque essere trasferiti ad essi da qualsiasi altro dispositivo).

Per impostare una di tali immagini come sfondo è sufficiente aprire il menu delle Impostazioni, andare nella sezione Sfondo e stile e scegliere quello desiderato (può essere impostato sia nella schermata di blocco che nella home o in entrambe). Lo sfondo può essere impostanto anche con una pressione prolungata nella schermata home su una parte in cui non vi sono icone.

Ricordiamo che l’evento di presentazione di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Fold6 è in programma per mercoledì 10 luglio alle ore 15.