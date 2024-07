In occasione di Google I/O 2024 il colosso di Mountain View ha reso noto di avere in programma il lancio di nuove funzionalità di protezione dai furti per i dispositivi della gamma Google Pixel.

In particolare, queste funzionalità includono il blocco in caso di furto, il blocco del dispositivo offline e il blocco da remoto e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessati dettagli sul loro conto.

Ecco come diventano più sicuri i Google Pixel

Lo staff di Android Authority è riuscito ad attivare una di queste funzioni, scoprendo come il team di sviluppatori di Google pensa di mettere al sicuro i dispositivi dell’azienda.

Ricordiamo che la funzionalità di blocco in caso di furto ha come scopo quello di bloccare in modo automatico il dispositivo Google Pixel se rileva dei movimenti che sono comunemente associati al furto, la funzione di blocco offline invece entra in gioco nel caso in cui il sistema ritenga che un ladro stia cercando di scollegare il device per un periodo di tempo prolungato mentre il blocco remoto consente agli utenti di bloccare un dispositivo con un telefono diverso (ciò digitando il proprio numero di telefono e rispondendo ad apposite domande di sicurezza).

Con la versione 24.26.31 beta di Google Play Services è stato possibile abilitare la funzione Offline Device Lock, che conferma agli utenti attraverso una notifica pop-up che il telefono viene bloccato dopo essere stato disconnesso dal Wi-Fi e dai dati per un po’ di tempo (viene mostrata anche una scheda che spiega come funziona con le opzioni per attivarla o disattivarla).

Stando a quanto viene spiegato, la funzione sembra essere in grado di bloccare automaticamente il dispositivo solo due volte al giorno, limitazione di cui il colosso di Mountain View non ha parlato in occasione del lancio.

Al momento queste funzionalità sono in fase di test soltanto in Brasile e non si sa quando saranno rilasciate a livello globale.