Nel corso degli ultimi anni l’intrattenimento domestico ha beneficiato di tutta una serie di appositi dispositivi che consentono la semplice fruizione di vari servizi di streaming, tra questi dispositivi non si possono non citare le Fire TV Stick di Amazon, dongle HDMI sviluppati dal colosso dell’e-commerce che permettono agli utenti di dare nuova vita ad un televisore magari un po’ datato che non vanta funzionalità smart, oppure di sopperire alla scarsa reattività del sistema operativo integrato nella TV.

Per quanto questi dispositivi siano utili e comodi da utilizzare, subiscono in parte quello che è l’ormai onnipresente fardello del mondo moderno: la pubblicità. Le principali piattaforme di smart TV propinano ai propri utenti differenti tipologie di contenuti sotto forma di annunci, se la maggior parte dei fruitori è comunque disposta a sopportare di buon grado qualche banner pubblicitario qua e la, la situazione cambia quando i video in questione vengono riprodotti automaticamente, soprattutto senza la necessita da parte dell’utente di effettuare alcuna operazione inerente.

A novembre dello scorso anno vi abbiamo riportato come Amazon avesse iniziato a riprodurre automaticamente annunci video a schermo intero sulle Fire TV, nelle ultime ore alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare ulteriori annunci pubblicitari in altre circostanze; vediamo qualche dettaglio.

Le Fire TV di Amazon iniziano a mostrare annunci pubblicitari sullo screensaver

Come anticipato in apertura, Amazon non è nuova all’inserimento di annunci pubblicitari all’interno della propria piattaforma, nelle ultime ore però, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare una novità in tal senso, come riportato dai colleghi di CordCuttersNews.

Secondo quanto riportato, l’azienda avrebbe iniziato a proporre degli annunci pubblicitari della durata di 30 secondi circa nello screensaver delle Fire TV: in pratica, se il dispositivo rimane inattivo per un certo periodo di tempo, la piattaforma propone a schermo intero un annuncio pubblicitario, al termine del quale lo screensaver continua a proporre un carosello di sfondi come di consueto.

Al momento non è chiaro quanto sia diffusa la nuova pratica, noi in redazione non abbiamo ancora visualizzato gli annunci pubblicitari nello screensaver delle nostre Fire TV, segno di come probabilmente possa trattarsi di una fase di test iniziale limitata ad un ristretto numero di utenti.

Al contempo non è chiaro se e come sia possibile provvedere alla disattivazione di questi annunci pubblicitari, lo scorso anno con l’introduzione della riproduzione automatica degli annunci a schermo intero gli utenti avevano facoltà di disattivare la novità, era infatti sufficiente provvedere alla disattivazione della voce “riproduzione automatica” raggiungibile dalla sezione Preferenze nelle Impostazioni del dispositivo; alcuni inoltre suggerivano la contestuale disattivazione degli annunci personalizzati, che però non erano strettamente necessari (almeno nel nostro caso).

Insomma, bisognerà attendere per scoprire se questa presunta fase di test porterà a qualcosa di maggiormente diffuso, costringendo tutti gli utenti di Fire TV a sorbirsi gli annunci pubblicitari anche nello screensaver, così come bisognerà attendere per scoprire se c’è la possibilità di disattivare la loro riproduzione automatica.