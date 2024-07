La settimana prossima HONOR ha in programma un evento per il lancio della nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda: stiamo parlando di HONOR Magic V3 e Magic VS3.

Il produttore cinese ha già anticipato che tra i punti di forza dei nuovi smartphone vi sarà il design e, in modo particolare, la loro sottigliezza, frutto di un notevole lavoro da parte del team di ingegneri di HONOR.

Ecco il design di HONOR Magic V3

Nelle scorse ore il team di HONOR ha pubblicato una nuova immagine di HONOR Magic V3, grazie alla quale abbiamo la possibilità di apprezzare nuovamente il suo spessore ridotto ai minimi termini e una particolare finitura in pelle della parte posteriore, con un colore che ricorda l’arancione.

Per la cornice laterale il produttore ha pensato ad una finitura dorata, soluzione che mette in risalto proprio lo spessore ridotto.

L’immagine pubblicata da HONOR ci permette anche di osservare il comparto fotografico principale dello smartphone, posizionato in un modulo di forma circolare con una cornice dorata. I sensori sono posizionati in modo da comporre una sorta di triangolo: in alto si dovrebbe trovare quello periscopico mentre gli altri due si trovano al di sotto, con il flash LED al centro.

Nelle scorse ore è stato pubblicato anche quello che dovrebbe essere il video promozionale di HONOR Magic V3:

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di HONOR Magic V3 dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la connettività satellitare (solo in Cina), il supporto 5.5G, una fotocamera Eagle Eye da 50 megapixel, una batteria da almeno 5.000 mAh, un connettore USB Type-C ultra sottile e un peso compreso tra i 220 e i 229 grammi.

Appuntamento a venerdì 12 luglio per la presentazione ufficiale.