OPPO ha presentato qualche giorno fa due nuovi smartphone Android, OPPO Reno12 e OPPO Reno12 Pro, con quest’ultimo disponibile all’acquisto fin da subito. Per OPPO Reno12 abbiamo dovuto aspettare qualche giorno in più, ma l’attesa è finita: il dispositivo è disponibile da oggi in Italia con le offerte di lancio tra OPPO Store e Amazon.

OPPO Reno12 è disponibile da oggi in Italia con le offerte lancio

La presentazione della serie OPPO Reno12 per il mercato cinese è avvenuta nel mese di maggio, mentre per le versioni globali degli smartphone Android abbiamo dovuto attendere la metà di giugno. Il produttore ha lanciato Reno12 e Reno12 Pro, ma la disponibilità immediata era garantita solo per il secondo. Da oggi anche Reno12 è disponibile in Italia tramite OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori di elettronica.

Come abbiamo visto, OPPO Reno12 condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello maggiore: a disposizione abbiamo anche qui un display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy, stavolta supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (512 GB sono per il Pro). A livello fotografico lo smartphone “perde” la Telephoto Portrait Camera da 50 MP con zoom ottico, ma offre comunque un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con OIS, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da uno per le macro da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh per entrambi, con una ricarica SUPERVOOC da 80 W che consente di tornare al 100% in circa 45 minuti.

Insieme al fratello, Reno12 introduce una suite di funzionalità di AI generativa, in grado secondo l’azienda di aprire nuovi orizzonti di produttività e creatività. Troviamo ad esempio AI Eraser, con il quale si possono rimuovere elementi indesiderati dalle foto, AI Smart Image Matting 2.0, per creare divertenti adesivi per immagini pronte da condividere, e l’app AI Studio, con la quale i ritratti possono “prendere vita” grazie a una serie di stili ed effetti.

Il dispositivo è caratterizzato da un design Futuristic Fluid con una struttura in lega ad elevata resistenza e un pannello posteriore in vetro realizzato con la Fluid Ripple Texture, che crea una sensazione tridimensionale di acqua increspata. Lo smartphone è il primo al mondo ad affidarsi al vetro Corning Gorilla Glass 7i, che promette una maggiore protezione contro cadute e graffi. In più, l’affidabilità e la velocità della connessione vengono garantire da AI LinkBoost e AI BeaconLink.

OPPO Reno12 è disponibile da oggi all’acquisto in Italia nelle colorazioni Astro Silver e Black Brown e nella sola configurazione da 12-256 GB al prezzo consigliato di 499,99 euro. Per i primi giorni di commercializzazione sono previste delle offerte di lancio. Fino al 21 luglio 2024, su OPPO Store si può applicare uno sconto di 80 euro con il codice RENO12-80; sul sito ufficiale sono disponibili pure alcuni bundle speciali: aggiungendo ad esempio 9,99 euro si può avere OPPO Band2 Light Blue (valore di 59,99 euro) oppure le cuffie OPPO Enco Free2i White (valore di 69,99 euro).

Su Amazon, fino al 15 luglio 2024, chi acquista lo smartphone può invece avere un credito Amazon di 30 euro da spendere per acquisti successivi.

Se siete interessati potete procedere all’acquisto seguendo uno dei link qui in basso: