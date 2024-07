Recentemente HONOR ha pubblicato un’immagine promozionale che mette in risalto quanto sia sottile il suo prossimo smartphone pieghevole.

Ora sono emersi alcuni dettagli relativi a fotocamera, batteria, cerniera e altro di HONOR Magic V3 che sembra essere prossimo al lancio.

L’informatore noto come Teme afferma che HONOR Magic V3 sarà animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 3, il che appare probabile visto che il predecessore adotta lo Snapdragon 8 Gen 2.

Il leaker sostiene che lo smartphone supporterà la connettività satellitare, ma solo in Cina, nonché la connettività 5.5G e per quanto riguarda la batteria, l’informatore ritiene che avrà una capacità di almeno 5.000 mAh, quindi come quella di HONOR Magic V2 che offriva una buona autonomia.

HONOR Magic V3 avrebbe una fotocamera da 50 MP e una cerniera impermeabile

L’indiscrezione menziona inoltre una fotocamera “Eagle Eye” da 50 megapixel e il supporto per la ricarica cablata da 66 W, mentre la ricarica wireless probabilmente non verrebbe più inclusa.

HONOR Magic V3 offrirebbe anche un connettore USB Type-C ultrasottile e una cerniera aggiornata che sarebbe in qualche modo resistente all’acqua.

L’anno scorso lo smartphone HONOR Magic V2 visibile nell’immagine di copertina è stato lanciato il 12 luglio, quindi possiamo aspettarci che HONOR Magic V3 verrà lanciato questo mese, tuttavia la società non ha ancora rivelato la data di lancio, inoltre bisognerà vedere quando il dispositivo verrà lanciato nei mercati internazionali.