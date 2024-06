Cresce l’attesa per i nuovi SoC top di gamma del 2024, che dovrebbero portarci ad una fine dell’anno col botto: nelle ultime ore sono emersi nuovi rumor interessanti sulla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, con particolare riferimento alla GPU Adreno 830, la quale dovrebbe arrivare sul mercato con una funzione di interpolazione dei frame in stile DLSS.

Già qualche mese addietro erano emerse voci che identificavano nell’Adreno 830 la GPU della prossima Mobile Platform di punta di Qualcomm. Nelle scorse ore, il noto leaker Digital Chat Station — molto attivo sulla piattaforma cinese Weibo — è tornato sull’argomento segnalando una novità che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel panorama del mobile gaming: la menzionata GPU Adreno 830 potrebbe supportare una funzione di interpolazione dei frame, tale da rendere possibile eseguire un titolo come Genshin Impact a 1080p@120 FPS.

Maggiormente nota come DLSS/FSR Frame Generation, l’interpolazione di frame è una funzione relativamente nuova resa famosa dalle GPU NVIDIA e AMD di ultima generazione e — in estrema sintesi — porta con sé l’enorme vantaggio di incrementare il framerate di un gioco attraverso l’inserimento di frame artificiali; se ciò crea l’impressione di prestazioni migliori, il rovescio della medaglia può essere rappresentato da un maggiore ritardo nella riposta (input lag) e da artefatti grafici (come il blurring).

La seconda parte dell’indiscrezione riportata da Digital Chat Station è — se possibile — ancora più interessante: a suo dire, la nuova funzione di interpolazione dei frame non sarà un’esclusiva dello Snapdragon 8 Gen 4, anzi Qualcomm — che di recente ha riconosciuto l’importanza del proprio ruolo nell’allungamento del ciclo vitale dei dispositivi elettronici — la potrà rendere disponibile tramite aggiornamento firmware sia per lo Snapdragon 8 Gen 3 che per lo Snapdragon 8s Gen 3. Naturalmente, questo non vuol dire che la funzione potrà essere sfruttata automaticamente su tutti i giochi: a tal fine, dovranno essere i singoli sviluppatori a mettere mano ai propri titoli per consentire di sfruttare la novità.