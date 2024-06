La serie MIX di Xiaomi è stata creata nel 2016 con l’introduzione del primo modello, il Mi MIX. Questa linea è stata ideata per sperimentare nuove tecnologie e design avanzati. Xiaomi continua il suo percorso con lo sviluppo della serie MIX introducendo il prossimo Xiaomi MIX 5. All’inizio di quest’anno il nuovo dispositivo è stato avvistato all’interno del database IMEI, ed è stato confermato ufficialmente, inoltre, che non sarà presentato nel 2024. Continuano, intanto, ad emergere nuove indiscrezioni su questo nuovo smartphone di casa Xiaomi. Digital Chat Station, riporta che il MIX 5 potrebbe essere dotato di una fotocamera sotto il display e un design interamente in ceramica, come i suoi predecessori della serie MIX.

Xiaomi MIX 5: prossimo al lancio o ancora un mistero?

Un prototipo che si ritiene possa essere lo Xiaomi MIX 5 è stato avvistato su Geekbench 6, il famoso software benchmark. Il prototipo in questione era identificato con un nome in codice “Suiren” ed era alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3. Per il 2025 non si prevede la presentazione di un dispositivo di punta della serie MIX che utilizzi lo stesso processore dell’anno precedente

Molto probabilmente hanno testato i primi prototipi con questo chip, infatti ci si aspetta che il MIX 5 della Xiaomi utilizzi lo Snapdragon Gen 4. Ovviamente, tutto ciò non è ancora stato confermato ufficialmente e non è stato individuato in nessuna linea di codice. Il nome “Suiren” potrebbe riferirsi alla mitologia cinese, proprio come il precedente Xiaomi MIX 4 che aveva come nome in codice “odin“, legato in quel caso alla mitologia nordica.

Le voci riguardo al lancio dello Xiaomi MIX 5 circolano da un po’ di tempo e non vediamo l’ora di vederlo finalmente sul mercato. Al momento, lo smartphone è ancora solamente un prototipo e non si sa con certezza se e quando verrà effettivamente presentato. C’è chi dice che potrebbe arrivare nel 2025.