Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e in funzionalità e applicazioni esclusive.

Un esempio è rappresentato dalla serie Samsung Galaxy S24, per la quale il prossimo update dovrebbe portare con sé un’importante e attesa novità, ossia la risoluzione di un bug relativo al trasferimento delle immagini allo smartphone usando Samsung Smart Switch.

Una gradita novità in arrivo per la serie Samsung Galaxy S24

Il problema in questione riguarda l’editor fotografico integrato nell’applicazione Galleria: nel momento in cui si vanno a modificare le immagini trasferite sul telefono tramite Smart Switch (l’app ufficiale del colosso coreano per il backup e il trasferimento di file, contenuti multimediali e impostazioni tra dispositivi), alcuni utenti lamentano che le modifiche non vengono salvate in modo corretto.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso il bug ma ad ogni modo gli sviluppatori di Samsung lo hanno già riconosciuto in via ufficiale e si sono messi all’opera per trovare una soluzione.

Ebbene, stando a quanto è stato riferito da un moderatore sul forum ufficiale del colosso coreano, la soluzione al problema è stata trovata e verrà implementata in un prossimo aggiornamento (probabilmente ciò potrebbe avvenire già con quello di luglio).

Ricordiamo che il prossimo mese potrebbe essere rilasciato anche l’update che porterà sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 One UI 6.1.1, ossia la nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano che sarà lanciata in occasione della presentazione dei Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 e che dovrebbe includere nuove funzionalità per il pacchetto Galaxy AI.

In sostanza, per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 si preannuncia un’estate molto calda.