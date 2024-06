WhatsApp è sempre più ricco di nuove funzionalità e ora sono in arrivo alcune novità per gli utenti dell’app per Android. Prossimamente gli utenti notteranno il nuovo segno di spunta blu di una tonalità leggermente più scura, inoltre sono in arrivo delle novità per le videochiamate.

Chi è solito utilizzare le videochiamate tramite WhatsApp a breve potrà approfittare di nuove funzionalità di realtà aumentata, tra cui sfondi personalizzati, filtri per il viso, strumenti di ritocco e vari effetti AR.

WhatsApp sta testando un nuovo dialer in-app

Ricordiamo che alcuni beta tester ora possono sperimentare un nuovo dialer in-app per effettuare rapidamente chiamate attraverso un nuovo pulsante di azione mobile situato nella scheda chiamate che facilita l’accesso al dialer in-app.

Questa funzionalità consente agli utenti di effettuare chiamate direttamente senza la necessità di aggiungere contatti alla propria rubrica o aprire manualmente una conversazione, in più, dopo aver inserito un numero di telefono gli utenti hanno anche la possibilità di salvarlo rapidamente nella rubrica come nuovo contatto o aggiungerlo a una scheda contatto esistente.

Queste novità saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp per Android. Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.