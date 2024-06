Nelle scorse ore Samsung ha confermato che il tanto atteso evento di lancio di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, oltre che di altri prodotti, è in programma per il 10 luglio, ore 15 italiane.

Mancano quindi 13 giorni alla presentazione ufficiale della nuova generazione di smartphone pieghevoli del colosso coreano, che continuano ad essere al centro di anticipazioni varie e nelle ultime ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano quelle che dovrebbero essere le custodie ufficiali (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le custodie di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Il popolare leaker Arsène Lupin ha condiviso su X il link ad una galleria che consente di visualizzare delle immagini che ci mostrano i due nuovi modelli pieghevoli di Samsung protetti da quelle che dovrebbero essere le custodie ufficiali.

Iniziamo dalla custodia di Samsung Galaxy Z Flip6:

Disponibile in varie colorazioni, la custodia di Samsung Galaxy Z Flip6 si caratterizza per la presenza di un anello (nella parte in cui si trova la cerniera che consente allo smartphone di piegarsi), che potrebbe essere sfruttato per agganciare l’accessorio (per esempio ad una borsa).

Queste, invece, sono le immagini relative alle custodie di Samsung Galaxy Z Fold6:

Anche per le custodie di questo modello dovrebbero esserci più colorazioni disponibili. In più, gli utenti dovrebbero poter scegliere tra tre diverse versioni, una delle quali include un apposito alloggiamento per S Pen (e ciò sembra confermare le precedenti indiscrezioni secondo cui lo smartphone non potrà contare su un alloggiamento per il pennino nella scocca).

Ricordiamo che sono già disponibili le prime promozioni per chi desidera acquistare subito i nuovi dispositivi del colosso coreano. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a mercoledì 10 luglio, ore 15, per l’attesissimo evento Samsung Galaxy Unpacked.