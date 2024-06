Il sistema dei pagamenti contactless mediante l’utilizzo del chip NFC è ormai diventato parte integrante della vita quotidiana di molti di noi: pensiamo per esempio a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, che al giorno d’oggi vengono utilizzati da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, rendendo ancor più semplice e immediato ogni acquisto tramite smartphone o smartwatch.

Un cambiamento in particolare ha interessato tutti i possessori di smartband e smartwatch Fitbit. Ci eravamo infatti recentemente lasciati con l’annuncio della sostituzione di Fitbit Pay da parte di Google Wallet, che avverrà nel prossimo mese di luglio. Ricordiamo infatti che Fitbit introdusse la possibilità dei pagamenti NFC per la prima volta in assoluto nell’ormai lontano 2018, rispettivamente con i modelli Fitbit Versa e Fitbit Charge 3. A partire da Fitbit Charge 6 è avvenuto invece il debutto di Google Wallet, fino ad arrivare all’imminente sostituzione.

Nel corso della giornata di oggi in particolare è avvenuto un importante cambiamento che riguarda Google Wallet: la compagnia statunitense ha infatti annunciato l’arrivo del supporto alle carte American Express a partire dalla versione 24.25 di Google Play Services su sistema operativo Android. Sarà possibile pagare comodamente utilizzando queste carte.

I modelli supportati e le novità

Ricordiamo che al momento Google Wallet è disponibile rispettivamente sui seguenti modelli Fitbit:

Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 6

Fitbit Sense

Fitbit Sense 2

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 4

L’aggiornamento (la cui distribuzione sarà completata nei prossimi giorni) introduce anche altre importanti novità, come ad esempio il supporto a Pix come metodo di pagamento per il trasferimento di denaro all’interno del proprio Wallet. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.