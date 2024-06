La famosa scheda Discover di Google, nel corso degli anni, ha subito diversi cambiamenti di nome, mantenendo comunque sempre la stessa funzionalità: far ricevere agli utenti aggiornamenti sui propri interessi senza doverli cercare manualmente. In passato è stata chiamata Google Now, Google Feed, e oggi si chiama Google Discover. Esatto, fino ad oggi, perché sembra che Google abbia deciso di cambiarne di nuovo il nome.

Un post su X da parte di AssembleDebug rivela che sono emerse nuove informazioni sul nuovo nome di Google Discover, che probabilmente verrà cambiato in “Home”, mantenendo inalterate le sue funzionalità.

Google app is renaming the “Discover” tab to “Home” and adding a new tab named “Browse” which will host a bunch of pre-defined search terms. pic.twitter.com/eJrpCmkAFz — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) May 29, 2024

Il nome di Google Discover non sembrerebbe essere l’unico cambiamento; infatti, al nuovo “Home” si aggiunge una nuova scheda, “Browse” (Sfoglia). Al momento, non è ancora chiaro quale sarà il suo scopo. Presumiamo che possa essere utile a generare suggerimenti di ricerca basati su ciò che Google ritiene rilevante per l’utente, ma tutto ciò non è ancora confermato.

È sempre piacevole scoprire nuovi cambiamenti e nuove funzionalità in qualsiasi app. In questo caso, l’app di Google non fa eccezione. Gli aggiornamenti costanti spesso portano miglioramenti significativi all’esperienza dell’utente. Tuttavia, tutti questi cambiamenti di nome potrebbero creare un po’ di confusione iniziale, ma ci adatteremo di conseguenza.