Tra tutte le app di messaggistica istantanea attualmente esistenti sul mercato mobile, WhatsApp ricopre senz’ombra di dubbio una posizione di favore, venendo utilizzata quotidianamente da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, e rappresentando di fatto la principale applicazione assieme a Telegram. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, WhatsApp ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento della sua versione beta per sistema operativo Android, tramite l’utilizzo del Google Play Beta Program, arrivando così alla versione 2.24.14.5. Tante sono le migliorie e le nuove funzionalità in questo caso, che faranno sicuramente la gioia di milioni di utenti: scopriamole insieme nei dettagli.

I cambiamenti della nuova versione beta

Partiamo prima di tutto da alcuni recenti cambiamenti nella gestione dei videomessaggi istantanei: contrariamente rispetto a quanto visto sinora, infatti, da ormai diverso tempo è possibile inoltrare senza problemi un videomessaggio ad un altro contatto, senza dover ricreare necessariamente lo stesso video a più riprese. La versione 2.24.14.5 nello specifico introduce la possibilità di rispondere automaticamente ai videomessaggi istantanei, con un’apposita icona localizzata a destra del videomessaggio che riceviamo da un nostro contatto, consentendo di rispondere più rapidamente e senza nessun impedimento, avendo così un’esperienza d’uso notevolmente migliorata.

In passato, infatti, era necessario rispondere manualmente ai videomessaggi, aprendo il menu dei messaggi per crearne uno completamente nuovo da inviare al proprio contatto di riferimento. Al momento alcune delle funzionalità, come nel caso delle videorisposte, sono disponibili solo ed esclusivamente per alcuni beta tester selezionati, e verranno rese disponibili per un bacino più ampio d’utenza nel corso dei prossimi giorni, rendendole così fruibili a tutti gli utenti che hanno aderito al programma Google Play Beta.

Al momento non sappiamo ancora quando queste funzionalità saranno effettivamente rese disponibili all’interno della versione base di WhatsApp: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.