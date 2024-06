Manca davvero poco all’apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade, con la cerimonia inaugurale prevista per 26 luglio a Parigi e quella di chiusura in programma domenica 11 agosto. Sono migliaia gli atleti che si sfideranno, provenienti da tutto il mondo e per molti la lingua sarà una delle sfide più difficili da affrontare. Anche se l’inglese è diventata ormai la lingua universale, ai giochi olimpici anche il francese è una lingua ufficiale, quest’anno doppiamente visto che la Francia è il Paese ospitante.

Se i cartelli possono essere compresi abbastanza facilmente, padroneggiare una lingua straniera, soprattutto se parlata in modo fluente, potrebbe portare a incomprensioni, aumentando la frustrazione di chi non parla correttamente lingue diverse dalla propria. In questi casi i prodotti Timekettle rappresentano una manna dal cielo, una vera e propria ancora di salvezza che permetteranno agli atleti, ma anche agli staff tecnici e agli accompagnatori, di godersi la loro permanenza nel Paese ospitante riuscendo a dialogare senza difficoltà.

Sono ben quattro le soluzioni messe a punto da Timekettle per semplificare la vita, utili in questa occasione ma che potranno essere utilizzato ogni qual volta si presenti l’occasione di un viaggio all’estero. Andiamo quindi a scoprire le soluzioni e le caratteristiche di ciascuna di esse.

Timekettle WT2 Edge

Partiamo dal prodotto che ha reso famoso il brand, le cuffie WT2, il cui primo modello è arrivato sul mercato nel lontano 2017. Il concetto di traduttore universale deriva dalla “Guida Galattica per autostoppisti” e l’attuale generazione, presentata nel 2021, è tra i maggiori successi su Indiegogo, relativamente ai dispositivi di traduzione.

Si tratta di un prodotto particolare, che ovviamente non si presta a tutte le situazioni. Timekettle WT2 Edge è infatti una coppia di auricolari che ben si presta a dialoghi e interviste, piuttosto che a un utilizzo in negozi o attività commerciali. Attraverso la companion app da installare su uno smartphone Android o iOS è possibile utilizzare le cuffie in quattro diversi modi.

Si parte da una traduzione in tempo reale, con ciascun interlocutore che ne indossa una e con l’app che si occupa di tradurre simultaneamente le parole pronunciate. La modalità Tocco, utile in ambienti particolarmente rumorosi, è più simile al funzionamento di un walkie talkie, con ogni persona che deve toccare il telefono o l’auricolare per passare la conversazione all’altra persona.

La modalità ascolto permette a chi indossa le cuffie di ascoltare la traduzione della voce catturata dal microfono del telefono, mentre la modalità altoparlante fa l’esatto contrario, utilizzando lo smartphone come altoparlante per riprodurre le parole tradotte pronunciate da chi indossa le cuffie. Sono supportate 40 lingue diverse e 93 accenti, mentre la traduzione offline, comoda in assenza di connessione Internet, supporta 8 differenti lingue.

Vi parlato in maniera dettagliata di Timekettle WT2 Edge nella nostra recensione completa, all’interno della quale potete scoprirne ogni aspetto.

Timekettle Fluentalk T1 Mini

Decisamente più comodo da utilizzare è invece Timekettle Fluentalk T1 Mini, un dispositivo traduttore stand-alone decisamente compatto. È poco più grande di una carta di credito ma non gli manca niente: schermo da 2,83 pollici (480 x 640 pixel), un altoparlante e due microfoni, per catturare la voce, tradurre in tempo reale sia sullo schermo che a voce, così da rendere più comprensibile ogni traduzione.

Il traduttore si collega a Internet tramite WiFi (anche usando l’hotspot dello smartphone) o utilizzando i dati mobili, inclusi gratuitamente per il primo anno. Al termine potete continuare a usare il WiFi o scegliere una maggiore libertà e pagare 14,90 dollari al mese, o 44,90 all’anno, per usare u dati mobili senza alcuna limitazione. È possibile utilizzare questa funzione in circa 90 Paesi in tutto il mondo, rendendo più semplici i vostri viaggi. Per chi parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, come atleta o come semplice spettatore, sarà un vero must, così da essere sicuri di non perdersi e di potersi trarre d’impaccio anche in situazioni impreviste.

Possono infatti capitare situazioni nelle quali ci mancano letteralmente le parole, come nel caso di una emergenza sanitaria, o se veniamo fermati a un posto di blocco, per un indicente stradale o qualora ci fossero problemi con i documenti di viaggio. È facile fraintendere e andare nel panico, mentre con Fluentalk T1 Mini tutto questo sarà solo un brutto ricordo.

Il dispositivo permette di effettuare la traduzione con la semplice pressione di un tasto, senza che siano necessarie lunghe configurazioni iniziali. La versione Mini supporta 36 lingue diverse con un totale di 88 accenti, così da coprire virtualmente ogni regione del mondo. Il funzionamento offline è garantito comunque per 13 linguie, tra cui ovviamente tutte le più diffuse, così da poter essere utilizzato, ad esempio, anche su un aereo.

Timekettle Fluentalk T1 Mini permette di tradurre anche le immagini, funzione perfetta per cartelli stradali, indicazioni o menu al ristorante, coprendo ben 39 lingue. La fotocamera da 5 megapixel permette di catturare anche i più piccoli dettagli per non perdersi nulla nella traduzione. I microfoni con cancellazione elettronica del rumore garantiscono una precisione del riconoscimento della voce e relativa traduzione pari al 95%, e tutto con un tempo di reazione compreso tra 0,5 e 3 secondi.

Ve ne abbiamo parlato in maniera dettagliata nella nostra recensione completa, nella quale potete scoprirne ogni aspetto.

Timekettle Fluentalk T1

Se cercate qualcosa di più evoluto ecco Timekettle Fluentalk T1, fratello maggiore del traduttore di cui vi abbiamo appena parlato. È dotato di uno schermo più grande, da 4 pollici, di una fotocamera da 8 megapixel per traduzioni delle immagini ancora più accurate, una maggiore quantità di memoria RAM e interna e la capacità di riconoscere 40 lingue e 93 diversi accenti, oltre a gestire 13 lingue in modalità offline.

Fluentalk T1 offre inoltre due anni di connessione dati gratuita, con il supporto per oltre 200 operatori mobili in tutto il mondo. Il dispositivo permette inoltre di conoscere sempre l’ora esatta e offre un cambio valuta in tempo reale, molto utile per chi viaggia spesso per il mondo. Nonostante uno schermo più grande le dimensioni restano comunque compatte, un paio di centimetri più lungo del modello mini e 30 grammi di peso in più (resta comunque limitato a 115 grammi).

Timekettle Hub Interpreter X1 AI

Chiudiamo questa carrellata di prodotti Timekettle con il modello più evoluto del gruppo. Si chiama Timekettle X1 AI Interpreter Hub. un dispositivo pensato per riunioni di lavoro, ma non solo, sia in presenza che online, così come per classi multilingue dove è necessaria la traduzione in diverse lingue.

Come i modelli precedenti, anche X1 AI supporta 40 lingue e 93 diversi accenti, con la possibilità di tradurre in modalità multidirezionale in 5 lingue per 20 persone. Oltre a funzionare in presenza, grazie alle cuffie che possono essere estratte dal dispositivo, è possibile, utilizzando due diversi X1, effettuare una chiamata remota con traduzione simultanea, permettendo agli interlocutori di parlare nella propria lingua e ascoltare la risposta nella stessa lingua, superando quindi incomprensioni e barriere che le differenze di linguaggio creano inevitabilmente.

X1 AI è un dispositivi stand-alone, non è quindi necessario, come accade per le cuffie WT2 Edge, disporre di una companion app da installare sullo smartphone. Basta accenderlo, indossare gli auricolari del traduttore e dialogare in maniera naturale, senza complesse configurazioni o procedure più o meno cervellotiche.

Le conversazioni possono essere salvate in locale, mantenendo quindi la massima privacy, e cancellate premendo un singolo tasto. Di fatto si tratta di un dispositivo che unisce le funzioni del modelli precedenti, offrendo il meglio di ciascuna soluzione.