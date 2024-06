Il mercato dei rugged phone si è decisamente evoluto nel corso degli ultimi anni, con modelli sempre più performanti e curati, anche dal punto di vista estetico. Anche se troviamo ancora dispositivi tozzi e pesanti, qualche produttore si sta adoperando per rendere più appetibili questi telefoni, dotandoli di un design più accattivante.

È il caso di CUBOT KINGKONG ACE 3, annunciato oggi dal brand cinese ma che arriverà sul mercato solo tra qualche settimana. è pensato per soddisfare le necessità di chi ama l’avventura e le attività all’aria aperta, strizzando però l’occhio a chi vuole uno smartphone da poter utilizzare un ogni situazione.

CUBOT KINGKONG ACE 3

Il nuovo rugged phone non fa certamente sconti sul fronte della durabilità, con certificazioni IP68/IP69K che garantiscono la resistenza ad acqua, polvere e cadute, anche le più rovinose. Che decidiate di utilizzarlo sotto la pioggia battente, in mezzo a un deserto o mentre state scalando una montagna, l’ultimo arrivato in casa CUBOT sarà sempre al vostro fianco.

La dotazione tecnica è di tutto rispetto, a partire dal chipset MediaTek Helio G88, dotato di una CPU octa-core in grado di soddisfare anche le esigenze dei videogiocatori. Sotto la scocca troviamo anche 8 GB di RAM, che possono essere portati fino a 32 GB utilizzando la memoria interna, e uno spazio di archiviazione di ben 256 GB, che può essere ulteriormente ampliato utilizzando microSD fino a 1 TB.

Essendo pensato per gli amanti dell’avventura, non poteva mancare una fotocamera di qualità, con un sensore principale da 100 megapixel, capace di catturare le immagini a ottime risoluzioni. Completano la dotazione un ultra grandangolare, per scattare foto panoramiche e un macro per i dettagli più minuti. E grazie allo schermo posteriore, posizionato in mezzo alle fotocamere, è possibile scattare selfie di alta qualità utilizzando proprio la fotocamera posteriore.

La batteria da 5.100 mAh permette di arrivare a sera senza alcun problema, e di coprire anche un paio di giorni con un utilizzo normale. Il sistema operativo è Android 14, per offrire la miglior esperienza legata al robottino verde. Non mancano un sistema di posizionamento evoluto con GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, un sistema NFC per i pagamenti in mobilità e un lettore di impronte digitali che aggiunge ulteriore sicurezza ai propri dati.

Per celebrare il lancio CUBOT ha organizzato un giveaway che mette in palio tre smartphone per altrettanti fortunati vincitori. Potete trovare maggiori informazioni sull’evento visitando la pagina speciale sul sito ufficiale, mentre su AliExpress potete già trovare l’inserzione per prepararvi ad acquistare il nuovo CUBOT KINGKONG ACE 3.

