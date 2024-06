Acquistare una licenza di un sistema operativo o di un applicativo Microsoft non è più un’operazione costosissima, grazie alla nuova promozione di Godeal24, uno store online che permette ad aziende e privati di risparmiare in maniera significativa sui prezzi già altamente competitivi praticati.

Potete acquistare, ad esempio, una licenza di Windows 11 Pro a poco più di 13 euro, mentre per Windows 10 vi bastano meno di 9 euro. E gli sconti riguardano anche la versione più recente di Microsoft Office, la 2021 Pro, che può essere vostra a partire da 28,75 euro, con prezzi destinati a scendere ulteriormente per chi acquista pacchetti multilicenza.

La nuova offerta speciale riguarda anche le versioni di Office per Mac e numerosi altri strumenti software pensati per mantenere sempre in perfetto ordine il vostro computer o per aggiungere funzionalità assenti.

Si parte con il codice sconto SGO62 che vi permette di ottenere uno sconto del 62% sulle licenze sottoelencate. I prezzi indicati sono quelli finali dopo l’applicazione del coupon.

Lo stesso codice può essere utilizzato anche per ottenere il medesimo sconto su una serie di bundle, che vi permettono di avere un ulteriore risparmio acquistando una licenza di Windows e una di Office, scegliendo tra le tante combinazioni disponibili.

Sconto del 50% invece sulle seguenti licenze, applicabile con il coupon SGO50:

Se state cercando applicativi per i vostri computer, ecco alcune proposte, con un link che vi porterà a una selezione decisamente più ampia.

Ricordate che tutti gli acquisti effettuati possono essere pagati anche con PayPal e che riceverete i codici in una e-mail, nella quale saranno inclusi anche i link per il download dei pacchetti di installazione dal sito del produttore. In questo modo non correrete il rischio di scaricare pacchetti infetti da virus o malware, garantendovi la massima sicurezza dei vostri dati personali.

Per qualsiasi problema potete contattare il servizio di assistenza che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria