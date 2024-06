Con l’evento di stamattina tenutosi a Milano, Realme ha lanciato a livello globale quattro nuovi prodotti: parliamo degli smartphone Android Realme GT 6 e Realme GT 6T, e delle cuffie wireless Realme Buds Air6 e Realme Buds Air6 Pro. Oggi stesso prendono il via le offerte di lancio per i primi due, che permettono di acquistare i dispositivi su Amazon con sconti da 50, 100 o 150 euro e con un doppio regalo: andiamo a scoprire le proposte nel dettaglio.

Realme GT 6 e 6T in offerta lancio su Amazon

Realme GT 6 e GT 6T sono stati svelati per il mercato italiano e globale qualche ora fa, e sono già disponibili all’acquisto con le offerte di lancio. I due nuovi smartphone Android sono molto simili a livello di design, ma nascondono alcune differenze sotto al cofano.

Entrambi i modelli mettono a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2780 x 1264 e refresh rate fino a 120 Hz, con tecnologia LTPO 8T che adatta in modo intelligente la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti, e una batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W (bastano 10 minuti per tornare al 50%).

Cambiano invece il cuore e il comparto fotografico: Realme GT 6 dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 8, 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna, mentre Realme GT 6T si “ferma” allo Snapdragon 7+ Gen 3, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di storage (nelle versioni in vendita da noi). Il primo offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP, mentre il secondo può contare su un sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP, affiancato dall’ultra-grandangolare da 8 MP.

Entrambi arrivano sul mercato con Android 14 e Realme UI 5.0, ma solo il fratello maggiore offre le funzionalità Next AI con intelligenza artificiale, come AI Night Vision per i video in notturna, AI Smart Removal per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto e AI Smart Loop per semplificare e velocizzare la condivisione.

Realme GT 6 ha un prezzo di listino consigliato di 599,99 euro (8-256 GB), 699,99 euro (12-256 GB) o 799,99 euro (16-512 GB), mentre Realme GT 6T richiede 549,99 euro (8-256 GB) o 599,99 euro (12-256 GB). Fino al 4 luglio 2024 (salvo esaurimento scorte) sono però disponibili su Amazon delle generose offerte di lancio, che consentono di risparmiare 50, 100 o 150 euro sui citati prezzi, e che includono un doppio regalo: