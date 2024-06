Negli ultimi giorni abbiamo visto circolare diverse indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 15, che sembra destinato a portare importanti miglioramenti soprattutto nella CPU, nel display, nella fotocamera e nella durata della batteria. Di recente sono trapelate informazioni importanti proprio riguardo alla batteria e alla fotocamera.

Xiaomi 15: cosa sappiamo su batteria e fotocamera

Secondo alcune informazioni condivise in rete, sia il modello standard che quello pro (si presume Xiaomi 15 e 15 Pro), avranno delle batterie abbastanza generose, con capacità di almeno 5.000 mAh. Questo rappresenterebbe sicuramente un notevole miglioramento rispetto alla batteria da 4.610 mAh dello Xiaomi 14.

Una batteria da oltre 5.000 mAh sarebbe un grande vantaggio per lo Xiaomi 15, considerando che il suo predecessore ha dimensioni relativamente compatte rispetto alla media dei dispositivi simili sul mercato. Sembrerebbe che Xiaomi stia mantenendo le stesse dimensioni anche per la gamma Xiaomi 15.

Oltre alla capacità della batteria, sono state diffuse informazioni riguardo alla fotocamera principale, che potrebbe essere dotata di un’apertura variabile per lo Xiaomi 15 standard. Questo sarebbe un miglioramento molto apprezzato per il modello base.

Infatti, la maggior parte delle fotocamere degli smartphone sono dotate di un’apertura fissa. Un’apertura variabile su una fotocamera può avere diversi vantaggi. Gli utenti possono utilizzare un’apertura stretta per ottenere un effetto molto sfocato, ideale per i ritratti, ed un’apertura più ampia per ottenere foto migliori in condizioni di scarsa luminosità con una profondità di campo maggiore. L’apertura variabile può essere anche utile per i sensori delle fotocamere più grandi, che spesso faticano a mettere a fuoco i soggetti molto ravvicinati.

Attendiamo con impazienza il lancio del nuovo Xiaomi 15, previsto tra qualche mese. Se queste indiscrezioni si riveleranno vere, potrebbero conferire a questo smartphone un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza.