Avete letto la nostra recensione completa di Oclean X Ultra S, lo spazzolino elettrico più intelligente di sempre? Vi è venuta voglia di comprarlo, per assicurarvi una igiene dentale senza precedenti? L’occasione è ghiotta, grazie a una promozione speciale che vi consente di ricevere un utilissimo regalo acquistando lo spazzolino Oclean.

Un’offerta davvero completa

Il nuovo spazzolino targato Oclean sfrutta il nuovo motore Maglev 3.0 a levitazione magnetica per garantire una potenza costante nel tempo, indipendentemente dal livello della batteria. I modelli precedenti infatti facevano registrare un leggero calo di potenza in concomitanza con il calo del livello della batteria, mentre X Ultra S non soffre di questo inconveniente.

La testina FlexFit consente di raggiungere anche le zone più difficili della bocca, senza costringere l’utente a strane contorsioni, mentre il nano rivestimento tiene alla larga le muffe, mantenendo sempre perfettamente pulito lo spazzolino.

L’intelligenza artificiale domina anche in questo spazzolino, con una guida vocale in tempo reale che segnala diverse situazioni, primo fra tutte il momento di cambiare zona di spazzolamento. La voce, che sfrutta la conduzione ossea per essere udita in maniera più chiara, interviene anche per segnalare una pressione elevata sui denti, che potrebbe finire per danneggiare lo smalto, ma anche quando lo sfregamento avviene troppo velocemente.

Un altro dei suoi punti di forza è la batteria, che garantisce fino a 40 giorni con due utilizzi al giorno, mentre con tre pulizie quotidiane l’autonomia si aggira comunque attorno ai 30 giorni. La ricarica avviene con la basetta wireless inclusa nella confezione di vendita, ma anche con la custodia da viaggio, anch’essa inclusa, dotata di un connettore USB-C, una scelta comoda per chi viaggia spesso.

Lo spazzolino può essere collegato al proprio smartphone, sul quale installare la companion app Oclean, per creare programmi di pulizia personalizzati e per analizzare i risultati di ogni pulizia. I numeri, forniti su una scala da 0 a 100, vengono mostrati anche sul display presente sull’impugnatura dello spazzolino, insieme a una rappresentazione delle due arcate dentali con le zone non pulite colorate in giallo o in rosso a seconda della pulizia effettuata.

Ancora per pochi giorni è attiva la promozione che vi permette di portarvi a casa Oclean S1, una base per la sterilizzazione degli spazzolini da fissare alla parete del bagno e assicurare la pulizia di cinque spazzolini, senza spendere un solo euro. Per ottenerlo vi basta inserire nel carrello un Oclean X Ultra S e successivamente inserire la stazione Oclean S1, utilizzando i link che trovate qui sotto, per vedere azzerati i costi di Oclean S1.

Informazione Pubblicitaria