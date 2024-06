Samsung Internet Browser per Wear OS si aggiorna alla versione 3.2.00.8 e introduce una funzionalità molto attesa dagli utilizzatori degli smartwatch a marchio Samsung (e non solo). L’ultimo update, infatti, introduce la funzione Indietro e Avanti con la quale gli utenti possono navigare più facilmente.

La funzionalità Indietro e Avanti per Samsung Internet Browser

Chi indossa un Galaxy Watch o un altro smartwatch, come il Google Pixel Watch, sa perfettamente come fino a oggi non fosse possibile andare avanti e per tornare indietro tra le pagine era necessario impostare specificatamente la funzione Vai alla schermata precedente sul pulsante fisico dello smartwatch. Con il nuovo aggiornamento tutto questo sarà solo un lontano ricordo semplificando e migliorando la navigazione sul proprio smartwatch.

La nuova release permette finalmente di andare indietro o avanti nelle pagine aperte sul browser senza alcuna impostazione specifica. Non è stato ancora precisato se per farlo bisognerà premere sui relativi tasti touch sulla parte superiore e inferiore del display o se saranno previste delle specifiche gesture (come scorrere da destra a sinistra per tornare indietro o scorrere da sinistra a destra per andare avanti). Di certo c’è che tutti i possessori di uno smartwatch con Wear OS che utilizzano Samsung Internet Browser beneficeranno di questa nuova funzionalità.

L’aggiornamento, che risolve anche alcuni bug emersi nell’utilizzo della precedente versione, pesa poco più di 93 MB ed è possibile installarlo tramite il Google Play Store del proprio dispositivo wearable.