Da parecchio tempo ormai Nova Launcher è considerato uno dei migliori launcher alternativi nel panorama Android, nonostante le alternative non manchino il software in questione ha saputo attirare a sé schiere di affezionati utenti nel corso degli anni grazie alle sue numerose funzionalità dedicate alla personalizzazione.

Per un certo periodo di tempo lo sviluppo dell’app in questione ha subito una battuta di arresto, ma recentemente abbiamo visto come il team di sviluppatori si sia rimesso a lavoro di buona lena nel tentativo di migliorare ulteriormente quanto offerto ai propri utenti.

Negli ultimi tempi per esempio, abbiamo visto come la versione 8.0 di Nova Launcher sia arrivata sul Google Play Store e come il canale Beta abbia continuato ad aggiornarsi per migliorare l’esperienza utente; nelle ultime ore gli sviluppatori del celebre software hanno rilasciato una nuova versione Beta dell’app, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamole insieme.

Nova Launcher raggiunge la versione 8.1 Beta: le novità

Come anticipato in apertura, il team di sviluppatori dietro a Nova Launcher sta lavorando senza sosta nel tentativo di migliorare sempre più il proprio software e, nelle ultime ore, ha rilasciato la versione 8.1 nel canale Beta. Di seguito il changelog ufficiale:

8.1.0 BETA Jun 12, 2024 Revamped Cards experience with new customizable app cards, widget cards, and more

Introduces the first preview of Nova Now — a brand new feed where you can see cards, apps, and information that is most relevant to you

Adds Smart Folders where Nova can intelligently categorize your apps and automatically place them into drawer folders or tabs

A revamped media experience with a rebuilt customizable Media card and a new integration with Deezer

Move the Weather and Maps cards from the drawer to Nova Now

Bug fixes

Come potete notare le novità principali e più interessanti sono tre, la prima è un rinnovamento della recente sezione Cards (tradotta con Schede nella versione per noi italiani): seguendo il percorso Impostazioni Nova -> Schede è possibile impostare le condizioni affinché queste vengano visualizzate, è possibile combinare e abbinare scorciatoie da diverse app e aggiungere una condizione Bluetooth per creare la configurazione perfetta. Ciascuna applicazione o contatto può beneficiare di una scheda con scorciatoie personalizzate.

La seconda novità prende il nome di Nova Now, un nuovo pannello il cui scopo è quello di proporre all’utente app e contenuti, nella parte alta vengono visualizzati i consigli sulla ricerca e sulle app basati sull’utilizzo recente e a lungo termine, mentre nella parte inferiore c’è uno spazio dedicato alle Schede.

Per impostazione predefinita le Schede vengono visualizzate in base al loro ordine di utilizzo, ma è possibile appuntarle o impostare le condizioni affinché vengano visualizzate in alto; Nova Now è accessibile dalla sinistra della schermata iniziale, nello stesso modo in cui tradizionalmente si accede al feed Google che, volendo, rimane comunque disponibile effettuando un secondo swipe.

L’ultima novità degna di nota dell’aggiornamento 8.1 Beta di Nova Launcher riguarda le Cartelle intelligenti, seguendo il percorso Impostazioni Nova -> Menù delle app -> Smart folders noterete questa nuova impostazione che, se attivata, provvederà in autonomia all’organizzazione delle vostre app nel menù delle applicazioni.

È bene sottolineare come la nuova funzione non si occupa di organizzare tutte le applicazioni presenti sullo smartphone, ma si limita a creare alcune cartelle divise per categorie inserendo al loro interno alcuni software.

Come scaricare l’ultima versione disponibile dell’app

Come avete potuto notare dunque, il team di sviluppatori di Nova Launcher sta investendo diverse risorse nel continuo miglioramento del software, qualora foste interessati a provare in anteprima tutte le novità rilasciate potete valutare di iscrivervi al programma Beta, operazione che potete svolgere seguendo questo link per iscrivervi tramite il Google Play Store, oppure scaricando l’APK dell’ultima versione Beta disponibile direttamente dal sito ufficiale, provvedendo in seguito ad una installazione manuale del software.

Se invece preferite restare sul canale stabile, sappiate che quanto proposto in Beta verrà rilasciato anche per la versione classica dell’app, per la quale potete utilizzare il badge sottostante per controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti.