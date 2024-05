Ne abbiamo parlato tante volte, una delle cose più belle di Android è l’enorme libertà offerta agli utenti in termini di personalizzazione, sullo store di Google sono infatti disponibili diversi launcher di terze parti grazie ai quali gli utenti possono apportare tutta una serie di modifiche, più o meno profonde, all’aspetto del proprio smartphone. Tra i launcher di terze parti più noti figura Niagara Launcher che, a differenza di altri, è molto particolare dal punto di vista estetico e funzionale, caratteristiche che hanno spinto nel corso del tempo svariati utenti a preferirlo ad altre soluzioni.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo dietro l’app ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento, denominato Summer Update; scopriamo insieme quali novità sono in distribuzione con l’ultimo update.

Tre importanti modifiche con l’ultimo aggiornamento di Niagara Launcher

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo dietro Niagara Launcher ha annunciato tutta una serie di novità in fase di rilascio grazie all’ultimo aggiornamento del popolare software, le novità principali sono tre, scopriamole insieme.

Nuovo programma di inviti

Niagara Launcher vanta ora un nuovo programma di inviti, grazie al quale gli utenti potranno invitare uno o più amici ad utilizzare il software sul proprio smartphone; per utilizzare la nuova funzione è sufficiente recarsi in “Impostazioni Niagara”, selezionare “Community” e toccare “Invita un amico”.

Gli utenti che saranno invitati a scaricare Niagara Launcher riceveranno una prova gratuita di 50 giorni della versione Pro, grazie alla quale potranno sperimentare tutte le funzionalità offerte dal software, ma lo stesso “premio” viene riservato anche all’utente che invita un amico, che riceverà a sua volta 50 giorni di Niagara Pro per ogni amico che inizia la prova gratuita.

Nuove icone Anycons

Per chi non lo sapesse le icone Anycons sono le icone integrate in Niagara Launcher, appositamente realizzate per creare un’armonia estetica all’interno del software; grazie ai suggerimenti ricevuti dagli utenti, il team di sviluppo ha potuto realizzare 101 nuove icone, grazie alle quali soddisfare i gusti di tutti e di gran parte delle applicazioni.

Nuove funzionalità di ricerca

Grazie all’ultimo aggiornamento Niagara Launcher riceve un profondo miglioramento della modalità di ricerca integrata: gli utenti potranno inviare messaggi e chiamare i contatti direttamente dalla schermata principale, esplorare rapidamente il web cercando termini e visualizzando immediatamente i risultati, ma anche eseguire calcoli direttamente dalla schermata iniziale ottenendo la risposta senza necessità di aprire app aggiuntive.

Ritocchi e correzioni varie

In ultimo, il team di sviluppatori si è impegnato nell’implementazione di tutta una serie di ritocchi e correzioni, vi riportiamo qui sotto i principali direttamente dal changelog:

Supporto degli eventi del calendario del profilo di lavoro

Il nostro calendario ora visualizza gli eventi del tuo profilo di lavoro se l’amministratore del tuo dispositivo lo consente e se vengono soddisfatte altre condizioni.

Il nostro calendario ora visualizza gli eventi del tuo profilo di lavoro se l’amministratore del tuo dispositivo lo consente e se vengono soddisfatte altre condizioni. Usa Anycons in più posti

Ora più elementi della schermata iniziale utilizzano Anycons, come i messaggi della schermata iniziale (ad esempio, il messaggio Riepilogo notifiche di arrivo) e i pulsanti (ad esempio, che appaiono quando modifichi i tuoi preferiti).

Ora più elementi della schermata iniziale utilizzano Anycons, come i messaggi della schermata iniziale (ad esempio, il messaggio Riepilogo notifiche di arrivo) e i pulsanti (ad esempio, che appaiono quando modifichi i tuoi preferiti). Risolto il problema per cui lo schermo rimaneva vuoto per un po’ dopo il ritorno alla homescreen

Modificato il rilevamento della pressione accidentale del pulsante Home: il programma di avvio ignora la seconda pressione del pulsante Home subito dopo la prima per evitare pressioni accidentali. Ora ignoriamo solo la seconda pressione subito dopo il ritorno alla schermata principale

Corretti i collegamenti di OneDrive che non vengono aggiunti alla schermata principale

Applica lo stile dell’orologio anche quando l’orologio è piccolo

Come provare le ultime novità di Niagara Launcher

Qualora foste interessati alle novità sopra esposte, sappiate che queste sono attualmente disponibili per gli utenti iscritti al programma Beta di Niagara Launcher, al quale potete iscrivervi seguendo questo link; il team dietro il celebre software però, ha già annunciato che nei prossimi giorni l’aggiornamento in questione verrà reso disponibile anche per la versione stabile dell’app tramite il Google Play Store, se doveste preferire questa seconda alternativa, vi lasciamo qui sotto il badge per controllare l’eventuale presenza dell’update.