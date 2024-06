Dopo la presentazione, avvenuta lo scorso maggio, di Honor 200 e 200 Pro, oggi sono stati diffusi nuovi e importanti dettagli per quanto concerne data di lancio e prezzo dei dispositivi.

Il lancio su scala globale è ormai imminente, visto che viene indicata come data il prossimo 12 giugno, con tanto di relativo evento a Parigi.

I rumors riguardanti i prezzi, parlano di un Honor 200 con un costo compreso tra i 600 e i 650 euro, con il modello Pro che dovrebbe invece avere un prezzo tra i 750 e gli 800 euro. Altra voce interessante è quella che riguarda gli auricolari TWS (dal valore di mercato pari a 99 euro) che, secondo le rivelazioni dovrebbero essere inclusi gratuitamente nella HONOR Portrait BOX.

Questo interessante plus sarebbe disponibile solo per alcuni paesi europei e, almeno al momento, non vi sono particolari indicazioni per quanto riguarda la presenza dell’Italia tra di essi.

Secondo quanto affermato dal leaker Sudhanshu Ambhore, inoltre, i due smartphone saranno disponibili sul mercato con una configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB per l’archiviazione dati.

Tutto quello che si conosce riguardo Honor 200 e 200 Pro

Ad oggi di Honor 200 e 200 Pro si conoscono diverse caratteristiche e specifiche tecniche.

Sotto il punto di vista degli schermi, parliamo in entrambi i casi di display OLED quad-curved da 6,7 ​​pollici, capaci di proporre risoluzioni elevate, ovvero 2664 x 1200 pixel per Honor 200 e 2700 x 1224 pixel per il Pro. Per la luminosità di picco si parla di 4000 nit, mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 Hz.

Passando al processore, Honor 200 può vantare il chip Snapdragon 7 Gen 3 con il Pro che si spinge ancora oltre, visto il suo Snapdragon 8s Gen 3. Nessuna differenza lato batteria, con entrambi i modelli del produttore cinese che propongono una soluzione da 5.200 mAh con supporto di ricarica da 100 W (il modello Pro supporta la ricarica wireless da 66 W).

Le fotocamere selfie sono da 50 MP, con il Pro che può comunque vantare in più un sensore di profondità 3D. Identica anche la ultra grandangolare da 12 MP, mentre vi sono sostanziali differenze per quanto concerne il sensore principale: Sony IMX906 da 50 megapixel per Honor 200 e OmniVision OV50H per il Pro.

A differenziare ulteriormente i due modelli vi è un maggiore livello di resistenza ad acqua e polvere da parte di Honor 200 Pro, vista la certificazione IP55.