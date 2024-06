L’account Google è il centro di tutti i servizi che l’azienda offre ai propri utenti, senza un account non possiamo infatti utilizzare a pieno nessuna delle applicazioni del colosso, l’account in questione porta dunque con sé diversi vantaggi, permettendoci tra le altre cose non solo di usufruire di un indirizzo email, ma anche di un servizio di cloud storage integrato che nella sua forma gratuita prevede uno spazio di archiviazione in cloud di 15 GB.

Come tutti i servizi della società, anche l’account Google riceve ciclicamente alcune novità e miglioramenti, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come la società abbia iniziato a fare un po’ di pulizia eliminando gli account inattivi, come la pagina di accesso all’account abbia ricevuto un gradito restyling beneficiando dell’implementazione dello stile grafico Material You, o ancora come le attività dell’account possano ora includere le immagini cercate con Google Lens.

Oggi vediamo insieme una piccola ulteriore novità per l’account Google, l’azienda ha infatti introdotto un nuovo modo per visualizzare tutti gli indirizzi che sono stati inseriti nei suoi servizi.

Tutti gli indirizzi collegati all’account Google in un unico posto

Nelle ultime settimane la società ha iniziato a inviare ai propri utenti una comunicazione tramite email, nella quale li informava riguardo un nuovo modo di visualizzare tutti gli indirizzi che sono stati forniti all’azienda, di seguito il testo del messaggio:

Adesso puoi gestire i tuoi indirizzi nell’Account Google.

Puoi gestire gli indirizzi aggiunti in precedenza durante l’utilizzo dei servizi Google, ad esempio un indirizzo da un acquisto o una compilazione automatica su Chrome, nel tuo Account Google. Inoltre, anche gli indirizzi aggiunti durante l’utilizzo dei servizi Google in futuro saranno salvati nel tuo Account Google.

Con questa modifica, puoi usare gli indirizzi nel tuo Account Google per compilare automaticamente i moduli degli indirizzi e risparmiare tempo dal momento che dovrai inserire un indirizzo una sola volta.

Recandosi nelle Impostazioni dell’account, alla sezione Informazioni personali, sotto le informazioni di base e di contatto è presente una nuova sezione Indirizzi: qui vengono visualizzati gli indirizzi di casa e lavoro che sono stati aggiunti in Google Maps, ma è presente anche una sezione Altri indirizzi, nella quale l’azienda raccoglie tutti gli indirizzi che sono stati aggiunti e che possono essere utilizzati nei servizi Google, ad esempio la compilazione automatica su Chrome e Google Pay.

Nella sezione in questione potete dunque visualizzare gli indirizzi di Google Pay, Compilazione automatica di Chrome, Centro pagamenti Google e altro, è contestualmente possibile apportare modifiche, eliminare indirizzi o aggiungerne di nuovi; più in basso nella pagina sono presenti tre ulteriori sezioni:

Indirizzi del profilo Puoi rendere questi indirizzi visibili agli altri utenti nelle app e nei servizi Google

Indirizzi di fatturazione Gestisci gli indirizzi per i metodi di pagamento

Indirizzo sede legale Controlla le informazioni che hai fornito a Google, ad esempio la data in cui hai eseguito l’iscrizione a un servizio

Grazie a queste aggiunte gli utenti hanno dunque a disposizione maggiori possibilità di gestione e di personalizzazione degli indirizzi collegati al proprio account Google, potendoli salvare e riutilizzare nella Compilazione automatica di Chrome, nel Google Play Store, negli abbonamenti Google e in Acquista con Google Pay in maniera semplice e veloce.