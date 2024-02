Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come Google fosse in procinto di rinnovare la pagina di accesso all’account in perfetto stile Material You e quest’oggi possiamo mostrarvi una prima immagine del nuovo design scelto da Big G.

La nuova pagina di accesso all’account Google — dalla quale è anche possibile crearne uno nuovo —, come detto, si conforma maggiormente ai dettami dell’ultima generazione del Material Design di Mountain View, meglio noto come Material You (che, per inciso, è appena approdato anche sull’app Google Play Libri). Google parla espressamente di un aspetto più moderno, in linea col design language ormai adottato sugli altri servizi dell’azienda.

Come potete vedere nelle immagini seguenti, la nuova interfaccia decentra il campo di inserimento di e-mail o numero di telefono, spostandolo sulla destra, mentre il logo della grande G e la solita dicitura Accedi sono posizionati sulla sinitra. Il tasto Avanti è ancora di colore blu, ma adotta il design a pillola, mentre gli altri — Non ricordi l’indirizzo email?, Crea un account e Scopri di più sull’utilizzo della modalità Ospite — sono solo testuali. Il rettangolo interno è di colore bianco, mentre lo sfondo è più scuro, precisamente grigio con una sfumatura bluastra in stile Material You. Al di sotto del rettangolo con i comandi principali trovano posto il selettore della lingua e le solite voci Guida, Privacy e Termini.

Il nuovo design debutta sul web ma è atteso in tempi brevi anche su mobile — dove però il cambio di design potrebbe essere meno netto. Ad ogni modo, il roll out del nuovo design è già partito e nelle settimane a seguire raggiungerà tutti gli account Google. È bene precisare come le novità siano strettamente di carattere grafico: a livello funzionale, non c’è alcuna novità da riportare.

