Oclean è senza dubbi uno dei brand che propone il maggior numero di innovazioni nel campo dell’igiene personale. Da qualche anno sono sul mercato spazzolini elettrici ultrasonico con schermo integrato, ma il marchio asiatico ha deciso di andare oltre, portando anche l’intelligenza artificiale in soccorso della salute dei nostri denti.

Lo fa con Oclean X Ultra S, la cui commercializzazione è iniziata proprio in questi giorni. Si tratta di uno spazzolino elettrico sonico ricco di funzioni evolute. A breve vi porteremo la nostra recensione completa, oggi però andiamo a scoprire tutte le funzioni che offre agli utenti.

Oclean X Ultra S

Il nuovo spazzolino è diverso da qualsiasi altro modello presente sul mercato, a partire dalla connettività: mentre gli altri modelli utilizzano il Bluetooth per dialogare con lo smartphone, nel quale vengono archiviati i dati relativi alla pulizia dei denti, Oclean X Ultra S utilizza il WiFi per trasferire i dati all’applicazione, senza che sia necessario avere il telefono nei paraggi per effettuare una sincronizzazione.

Il cuore del nuovo spazzolino sonico è un motore MagLev 3.0, in grado di mantenere una potenza costante qualsiasi sia il livello della batteria, garantendo una rimozione della placca più efficiente del 70% rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo motore assicura fino a 84.000 movimenti al minuto, per rimuovere qualsiasi tipo di sporco dalla bocca.

Nuova anche la testina, realizzata con tecnologia FlexFit, che permette di raggiungere in modo flessibile anche le zone più difficili del cavo orale, per garantire la miglior igiene possibile. La vera novità però è rappresentata dalla presenza, all’interno dello spazzolino, di un chip sviluppato internamente che aggiunge funzioni di intelligenza artificiale.

I messaggi vocali sfruttano la conduzione ossea per arrivare al canale uditivo, risultando chiari e semplici da comprendere. L’IA interviene con segnalazioni tempestive quando l’utente esercita una forza eccessiva, rischiando quindi di danneggiare lo smalto, segnalando il cambio zona per assicurare che ogni arcata sia perfettamente pulita e richiamando l’utente quando lo spazzolamento avviene in maniera troppo veloce.

Al termine della pulizia entra in scena lo schermo, che con una grafica chiara e colorata, accompagnata da un punteggio, mostra immediatamente il risultato della pulizia. È possibile vedere quali zone non sono state pulite (colorate in rosso), quali sono state spazzolate in maniera insufficiente (colore giallo) mentre il numero (da 0 a 100) permette di capire subito se la pulizia è stata efficace o meno.

Tutti i dati raccolti possono essere consultati agevolmente all’interno dell’applicazione Oclean, che può essere installata su dispositivi Android o iOS. Ottima, come da tradizione Oclean, l’autonomia che può raggiungere i 40 giorni con una singola carica. Decisamente completa infine la dotazione di serie, molto più ricca di quanto offra solitamente il mercato.

Oltre allo spazzolino troviamo infatti tre testine, la base di ricarica magnetica, un supporto da parete e una custodia da viaggio con presa USB-C, per ricaricare con la massima semplicità lo spazzolino quando siete in viaggio o in vacanza. Nella custodia è possibile inserire anche un paio di testine di scorta, ideale per condividere lo spazzolino con il resto della famiglia.

Dove acquistarlo

Oclean X Ultra S è in vendita sullo store ufficiale a 129,00 euro. Gli utenti che lo acquisteranno potranno ricevere in omaggio la stazione igienizzante Oclean S1. Vi basterà aggiungerla al carrello e il prezzo sarà automaticamente stornato. In questo modo potrete assicurarvi la massima igiene possibile, grazie alla disinfezione a raggi ultravioletti.