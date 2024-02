Google Lens è uno strumento che già conosciamo, annunciato per la prima volta durante il Google I/O 2017 si premura di fornire all’utente maggiori informazioni attraverso l’analisi visiva di ciò che viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone, ciò che è presente all’interno di scatti già catturati o semplicemente visualizzato nel browser.

Nelle ultime ore è emersa una “nuova” funzionalità integrata nello strumento in questione, molto utile e comoda lato produttività. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Google Lens vi permette di copiare un testo dallo smartphone e inviarlo al PC

Molti di voi si saranno trovati in diverse occasioni ad utilizzare lo strumento offerto da Big G, Google Lens può infatti rivelarsi utile in diversi contesti; la funzionalità di cui parliamo oggi potrebbe non essere una novità assoluta, ma è sicuramente sfuggita all’attenzione dei più.

Come potete notare dalle immagini nella galleria poco sotto, selezionando un testo con Google Lens e cliccando sul menù a tre puntini, viene visualizzato un elemento che recita “Copia sul computer”.

Cliccando sulla relativa voce, si apre un menù dove vengono elencati i dispositivi desktop disponibili e, scegliendone uno, il testo selezionato in precedenza viene inviato sul computer scelto e archiviato negli appunti, pronto per essere incollato.

È bene sottolineare che affinché un computer risulti nella lista dei dispositivi disponibili, l’utente dovrà aver eseguito l’accesso al browser Chrome utilizzando il medesimo account Google in uso sullo smartphone.

In conclusione, non si tratta di una funzionalità rivoluzionaria, ma di una piccola chicca che può agevolare e sveltire il lavoro di molti che utilizzano sia dispositivi mobili che desktop, permettendo di aumentare la produttività.

