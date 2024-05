Realme ha appena presentato GT Neo6, un nuovo smartphone di fascia media dotato di un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici e chipset Snapdragon 8s Gen 3. Ecco i dettagli di questo nuovo smartphone Android.

Caratteristiche di Realme GT Neo6

Realme GT Neo6 sfoggia uno schermo AMOLED LTPO da 6,78 pollici 1,5K Pro-XDR con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con oscuramento CC con sfarfallio a bassa frequenza 3+1 Pluse, oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160 Hz, luminosità di picco fino a 6000 nit, luminosità massima globale di 1600 nit e luminosità massima manuale di 1000 nit.

Il dispositivo è animato dal SoC Snapdragon 8s Gen 3 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0 e offre una fotocamera posteriore composta da un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con OIS e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 32 MP.

Realme GT Neo6 esegue Android 14 ed è alimentato da una batteria da 5500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 120 W che può raggiungere fino al 50% di carica in 10 minuti, inoltre dispone di un chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S.

L’azienda afferma che lo smartphone può mantenere oltre l’80% della salute della batteria anche dopo 1600 cicli di ricarica o 4 anni di utilizzo.

Specifiche di Realme GT Neo6

Display AMOLED LTPO da 6,78 pollici (2780×1264 pixel) 120 Hz 8T con luminosità di picco fino a 6000 nit, gamma colori DCI-P3 al 100%, sfarfallio a bassa frequenza 3+1 Pluse dimmeraggio CC, dimmeraggio PWM ad alta frequenza 2160Hz, Corning Gorilla Protezione in vetro Victus 2

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8s Gen 3 4nm con GPU Adreno 735

RAM LPDDR5X da 12 GB/16 GB con spazio di archiviazione da 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4.0)

Android 14 con realme UI 5

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX882, OIS, apertura f/1.8, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP IMX355 112° con apertura f/2.2

Fotocamera frontale da 32MP con sensore Sony IMX615, apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali nel display

Resistente alla polvere e all’acqua (IP65)

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/ NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, GALILEOE1+E5a, Beidou: B1I+B1C+B2a, QZSS:L1+L5, NFC, USB tipo C

Batteria da 5500 mAh (tipica) con ricarica rapida SuperVOOC da 120 W

Dimensioni: 162×75,1×8,65 mm; Peso: 191 grammi

Disponibilità e prezzi di Realme GT Neo6

Realme GT Neo6 è attualmente in preordine e sarà in vendita in Cina dal 15 maggio ai seguenti prezzi.

Realme GT Neo6 12 GB+256 GB – 2.099 yuan (circa 270 euro)

Realme GT Neo6 16 GB+256 GB – 2.399 yuan (circa 309 euro)

Realme GT Neo6 16 GB+512 GB – 2.699 yuan (circa 348 euro)

Realme GT Neo6 16 GB+1 TB – 2.999 yuan (circa 386 euro)

Come offerta di lancio gli acquirenti riceveranno in omaggio un’edizione limitata di cuffie Realme, una custodia ufficiale personalizzata e un pacchetto regalo di giochi.