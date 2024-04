Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo interessante smartphone di fascia media: stiamo parlando di Realme GT Neo6 SE.

Si tratta di un modello che ha tra i suoi punti di forza un display AMOLED da 6,78 pollici realizzato da BOE con risoluzione 1.5K, tecnologia LTPO e luminosità massima di 1.600 nits (fino a 6.000 nits di picco), un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, fino a 16 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria di archiviazione e un sistema di raffreddamento da 10.014 mm².

Le principali caratteristiche di Realme GT Neo6 SE

Confermate, in sostanza, le anticipazioni dei giorni scorsi: Realme GT Neo6 SE è uno smartphone che sembra avere le carte in regola per divenire uno dei modelli più interessanti della fascia media.

Questa la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Realme:

display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.780 × 1.264 pixel), tecnologia 8T LTPO, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco a 6.000 nits, 100% DCI-P3 color gamut, 3+1 Pluse low-frequency flicker DC dimming, 2.160Hz high-frequency PWM dimming, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 con GPU Adreno 732

8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

supporto Dual SIM (nano + nano)

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), Beidou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C

fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 megapixel (apertura f/2.45)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX882 da 50 megapixel (OIS, apertura f/1.8) e sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel (apertura f/2.2)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

scocca resistente a polvere e acqua (IP65)

USB Type-C audio, Stereo speakers, Hi-Res audio

batteria da 5.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 100 W

Android 14 con realme UI 5

dimensioni: 162 × 75,1 × 8,65 mm

peso: 191 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme esordirà in Cina il 17 aprile in due colorazioni (Liquid Silver Knight e Cangye Hacker) e sarà disponibile in quattro versioni:

8GB+256GB a 1.799 yuan (circa 230 euro)

12GB+256GB a 1.999 yuan (circa 260 euro)

16GB+256GB a 2.199 yuan (circa 280 euro)

16GB+512GB a 2.499 yuan (circa 320 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se e quando Realme GT Neo6 SE arriverà in Europa.