Il segmento degli smartphone pieghevoli nelle prossime settimane si arricchirà di un nuovo modello targato HONOR: stiamo parlando di HONOR Magic V Flip.

Nelle ultime settimane questo dispositivo è stato il protagonista di diverse anticipazioni in Rete e nelle scorse ore il produttore ha annunciato che la data di lancio ufficiale è in programma per giovedì 13 giugno 2024.

Le ultime anticipazioni su HONOR Magic V Flip

Sul sito HONOR Mall è stata pubblicata la pagina dedicata ai pre-ordini dello smartphone in Cina e tra le informazioni che vengono diffuse vi sono quelle relative alle configurazioni di memoria e alle opzioni di colore.

Iniziando dalle possibili configurazioni, gli utenti potranno scegliere tra le seguenti tre opzioni:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione

12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione

12 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione

HONOR Magic V Flip sarà disponibile in tre colorazioni, ossia Iris Black, Champagne Pink e Camilla White.

Tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di HONOR vi sono un ampio display esterno con una fotocamera da 50 megapixel posizionata nell’angolo in alto (con OIS e apertura f/1.9) e una fotocamera più piccola più in basso.

Sulla parte destra della scocca HONOR Magic V Flip presenta i tasti dedicati alla regolazione del volume e all’accensione o allo spegnimento del device (in quest’ultimo dovrebbe essere integrato uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali).

Nella parte bassa trovano spazio lo slot per la SIM, una porta USB Type-C e la griglia per l’altoparlante.

La batteria, infine, dovrebbe essere da 4.500 mAh (con un sistema a due celle) e dovrebbe supportare la ricarica rapida a 66 W.

Appuntamento al 13 giugno per la presentazione ufficiale, giorno in cui scopriremo tutte le caratteristiche del device, il suo prezzo e (si spera) le informazioni sul lancio anche in Europa.