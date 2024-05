Per molto tempo l’icona dell’app Spotify su Android consisteva in un cerchio che utilizzava interamente il logo Spotify, ma nel 2019 il design dell’icona è stato aggiornato con un bordo nero per adattarsi meglio alle icone adattive che potevano cambiare forma.

Ora la società sta lanciando un aggiornamento che finalmente elimina il bordo nero dall’icona dell’app per Android.

Spotify rimuove il bordo nero dall’icona dell’app Android

Al tempo sembrava logico, ma il risultato diventava inguardabile se lo smartphone utilizzava icone circolari e in alcuni casi l’icona di Spotify diventava minuscola.

Sui dispositivi Android con icone a forma circolare, come i dispositivi Google Pixel, quella di Spotify ora appare con il logo che la occupa interamente.

Il nuovo design funziona sia con icone senza tema che con icone a tema, anche se la versione a tema non si adatta altrettanto bene con altre icone.

Tuttavia questa modifica si applica solo ai dispositivi che utilizzano icone circolari, mentre su quelli che utilizzano altre forme, come i Samsung Galaxy, l’icona di Spotify presenterà il bordo nero quando necessario.

Dal momento che le icone adattive sono praticamente scomparse da Android, Spotify ha finalmente deciso di aggiornare l’icona dell’app, ma probabilmente avrebbe dovuto essere così fin dall’inizio. Aspettiamo di vedere se YouTube Music farà lo stesso.