Torniamo a parlare di Motorola Moto G85, perché a distanza di pochi giorni dall’ultimo ricco leak spuntano ulteriori anticipazioni: il nuovo smartphone Android della casa alata si è mostrato in alcune immagini inedite che ci danno la possibilità di scoprire maggiori dettagli sul design e soprattutto sulle colorazioni in arrivo.

Motorola Moto G85 in nuove immagini con due ulteriori colorazioni

All’inizio del mese sono spuntati i primi dettagli su Motorola Moto G85, grazie ai quali abbiamo iniziato a conoscere alcune delle presunte specifiche tecniche e persino una prima indicazione sul possibile prezzo di vendita europeo. Pochi giorni fa lo smartphone Android si è mostrato in alcuni render dettagliati, che ci hanno permesso di conoscere il design da quasi ogni angolazione e la colorazione blu con pelle vegana.

Grazie a @evleaks oggi possiamo scoprire insieme due ulteriori colorazioni dello smartphone, una più classica e una piuttosto originale: la prima, nera (o grigia), sembra più lucida di quella vista qualche giorno fa e potrebbe offrire una scocca posteriore di un materiale diverso; con questa versione si può facilmente notare uno stacco cromatico con la cornice color rame intorno ai due obiettivi fotografici.

La seconda colorazione che vediamo oggi è decisamente più originale: parliamo di un giallo ocra (o senape, se preferite) che gli dona un aspetto senza dubbio più vivace e vistoso. Naturalmente in entrambi i casi persiste la curvatura del display, che potrebbe costituire uno dei principali cambiamenti dello smartphone rispetto alla generazione precedente. Interessanti i bordi particolarmente sottili intorno al display, che potrebbero stupire sulla fascia di prezzo del dispositivo.

Per ora niente da aggiungere per quanto concerne la scheda tecnica: secondo quanto abbiamo visto in precedenza, Motorola Moto G85 dovrebbe essere proposto con SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3, GPU Adreno 619, 8 o 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (“confermato” nelle immagini). Considerando le specifiche del predecessore, ci aspettiamo anche qui un display pOLED intorno ai 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, connettività 5G dual SIM e un’ampia batteria.

Continuate a seguirci perché probabilmente non mancherà molto al debutto ufficiale di Motorola Moto G85: siete interessati al nuovo smartphone in base a quanto trapelato finora?

In copertina Motorola Moto G84 5G